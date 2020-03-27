نصب سامانه ضد سرما در باغات مراغه

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی، اسماعیل کریمی اصل روز جمعه در این خصوص اظهار کرد: چهار دستگاه ضدسرما از محل تسهیلات خسارتهای سیل سال گذشته خریداری و نصب شد.
وی افزود: به منظور کاهش خسارتهای سرمای دیر رس بهاره، امسال ۳۲ سامانه ضد تگرگ نیز در باغهای مراغه نصب میشود.
کریمی اصل با بیان اینکه ۶۰ درصد اعتبار راه اندازی هر دستگاه ضد تگرگ تسهیلات قرض الحسنه دولتی است، گفت: امسال ۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال برای راه اندازی این سامانهها در مراغه تخصیص یافته است.
مدیر جهاد کشاورزی مراغه افزود: کارکرد این دستگاهها کاملاً هوشمند است و هر کدام ۲ هکتار از باغهای مجاور را پوشش میدهد.
کریمی اصل خاطرنشان کرد: این دستگاهها با بهره گیری از سیستم چاهک معکوس، با جابه جا کردن هوای سرد و گرم و ایجاد باد در باغ از سرمازدگی شکوفهها جلوگیری میکند.
وی کمک به گرده افشانی در زمان گل دهی درختان و خنک کردن باغ در تابستان برای رنگ گیری میوهها را از دیگر مزایای این دستگاههای ساخت داخل برشمرد.
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