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۸ فروردین ۱۳۹۹، ۲۲:۰۴

استاندار گیلان:

کاهش تردد ۵۰ درصدی در مبادی ورودی گیلان

کاهش تردد ۵۰ درصدی در مبادی ورودی گیلان

رشت- استاندار گیلان با تأکید بر اجرای قاطعانه طرح فاصله گذاری در مبادی ورودی و خروجی این استان، از کاهش ۵۰ درصدی تردد در محورهای ورودی گیلان از روز گذشته تا کنون خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع عصر جمعه در حاشیه بازدید از اجرای طرح فاصله گذاری در ورودی شهر رودبار در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: از روز گذشته اطلاع رسانی گسترده‌ای در زمینه اجرای طرح فاصله گذاری در راستای قطع زنجیره انتقال ویروس کرونا انجام شده است.

وی با بیان اینکه اجرای این طرح تصمیم ستاد ملی مبارزه با ویروس کرونا است، افزود: این طرح با هدف به حداقل رساندن ترددها بین استانی اجرا می‌شود.

استاندار گیلان با اشاره به همکاری خوب شهروندان گیلانی در زمینه عدم تردد در سطح شهر، گفت: با توجه به سفر برخی از هموطنان و پیش بینی نگرانی از احتمال موج دوم شیوع ویروس کرونا محدودیت‌های سختگیرانه ترددی پیش بینی شده است تا زنجیره انتقال این ویروس قطع شود.

وی در ادامه با بیان اینکه بر اساس آمارهای اعلام شده گیلان کمتر ترددترین استان کشور در روزهای گذشته بوده است، تصریح کرد: ترددها به این استان ۸۵ درصد نسبت به سال گذشته کاهش بافته است.

زارع با اشاره به کاهش ۵۰ درصدی تردد تا عصر امروز در محورهای گیلان به ویژه قزوین به رشت، بیان کرد: این طرح با قاطعیت در مبادی ورودی و خروجی گیلان اجرایی خواهد شد و از تردد غیربومی‌ها جلوگیری می‌شود.

کد مطلب 4887384

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