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۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۵:۵۵

/ اختصاصی/ سخنگوی وزارت خارجه در گفتگو با مهر :

دیدار سفرای ایران و آمریکا در عراق کذب است

دیدار سفرای ایران و آمریکا در عراق کذب است

سید محمد علی حسینی اخبار منتشر شده درباره دیدار سفرای ایران و آمریکا در بغداد را تکذیب کرد.

سید محمد علی حسینی، سخنگوی وزارت خارجه کشورمان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به انتشار اخباری درباره دیدار و مذاکره حسین کاظمی قمی و رایان کروکر، سفیران ایران و آمریکا در عراق اظهار داشت: این خبر صحیح نیست.

وی افزود: خبر منتشر شده مبنی بر اینکه سفرای ایران و ایالات متحده شب گذشته درباره عراق و در محل ساختمان ریاست جمهوری این کشور مذاکراتی داشته اند، کذب است.

سخنگوی وزارت خارجه با اشاره به موضع اخیر منوچهر متکی، وزیر امور خارجه کشورمان، گفت: زمان این مذاکرات همانگونه که پیش از این از سوی وزیر خارجه اعلام شده، هفتم خرداد خواهد بود.

کد مطلب 488749

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