هاشمي رفسنجاني: تجربه سازندگي نشان مي دهد مي توانيم شهر بم را بهتر از سابق بسازيم

به گزارش خبرنگار اعزامي مهر، وي كه در مراسم شب هفت كشته شدگان زلزله شهرستان بم كه از سوي مقام معظم رهبري برگزار شده بود سخن مي گفت افزود: منطقه بم منطقه اي استراتژيك براي كشور است و به هر قسمت بايد اين منطقه را سرافراز و آباد نگه داريم.

هاشمي رفسنجاني افزود: اين منطقه هميشه در مقابل پيشروي كوير و نفوذ اشرار مقاومت كرده و ما ملزم به اين هستيم كه اين موقعيت را تحكيم كنيم.

وي خاطر نشان كرد: در بازسازي شهر بم بايد گسل هاي خطرناك در نظر گرفته شود و با انتخاب نقاط مطمئن به گونه اي عمل كنيم كه اين گسلها باعث زحمت مردم نشود.

وي تاكيد كرد: ساختمان هايي كه مشخص شد استعداد مقاومت در برابر زلزله هاي سنگين را دارند، ساخته شود ساختمانهايي كه در مقابل زلزله هاي 8 و 9 ريشتر نيز مقاوم باشند.

وي با تاكيد بر اينكه بايد جلوه سبز بم را احيا كنيم گفت: ارگ تاريخي بم نقطه كليدي براي توسعه اين منطقه است با توجه به اينكه اين بنا قابل ترميم است بايد بهتر از گذشته و مقاوم در برابر بلاياي طبيعي ترميم شود.

هاشمي رفسنجاني با اشاره به اينكه همه دنيا براي بم هم اشك ريخت تاكيد كرد: حافظه مردم ايران وجهان بم را بزودي فراموش نخواهد كرد.

وي افزود: ما مي توانيم بم را آن گونه بسازيم كه همه شهرها و روستاهاي نزديك به آن هر كدام منهاي ارگ قديم و جديد شهري توريستي باشد.

وي افزود: بايد با استفاده از معماري بومي و تكنولوژي جديد شهري بسازيم كه كساني كه با غم واندوه اين جا را شناختند بزودي آن را قطب جهانگردي ايران ببينند و اين اتفاق خواهد افتاد.

وي با اشاره به كمكهاي خارجي و داخلي براي بازسازي بم گفت: مقام معظم رهبري تاكيدات خوبي داشتند، از سويي دولت نيز اعتباري سخاوتمندانه درنظر گرفته است تا باز هم بم را با نشاط، زيبا و بهتر از گذشته ببينيم اما آن روز نيز نمي توانيم اندوه هزاران عزيز از دست رفته را فراموش كنيم.

هاشمي رفسنجاني تاكيد كرد: اين مصيبت چند بخش دارد بخشي كشته شدگان آن است كه آن را نمي توان جبران كرد، نمي توان گفت چقدر انسان شريف از دست رفته است، اما به نظر مي آيد رقمي نزديك به 30 هزار نفر صحيح باشد كه واقعا غمي سنگين است.

وي افزود: در بقيه مسائل مي توانيم بگونه اي عمل كنيم كه مشكلات حل شود. درباره 15هزار مصدوم اين حادثه مساله قابل جبران است اينجا ميداني است كه مي توانيم با كار بهتر بخشهاي قابل جبران را جبران كنيم كه دولت در حال بررسي است و مقام معظم رهبري نيز سياست خود را اعلام فرموده اند.

هاشمي افزود: موج همكاري مردمي در اين حادثه نشان داد كه مردم روح انساني والايي دارند كه قابل ستايش است و خوشبختانه همدردي در حد اعلا بود.