سمینار آموزشی طرح های آمارگیری از قیمت در مازندران برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر خلیل سعیدی در این سمینار که با حضور کارشناسان آمار سازمان های مدیریت و برنامه ریزی استانهای کشور برگزار شد اظهار داشت : برای محاسبه شاخص های قیمت باید شاخص های تورم شهری و روستایی، قیمت تولید کننده صنعتی و کشاورزی مورد بررسی قرار گیرد.

وی تصریح کرد : ما نیازهای آماری را از سازمان مدیریت و برنامه ریزی و دستگاه های اجرایی گرفته و برای تولید آمار توسط کارشناسان برنامه ریزی می کنیم .

معاون برنامه ریزی و نظارت مرکز آمار ایران خاطر نشان کرد : در طرح آمارگیری اقتصادی شاخص های آماری چون ارزش افزوده کشاورزی، صنعت و خدمات شناسایی و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

سعیدی خاطر نشان کرد : رسانه ها می تواند نقش تاثیرگذاری را در ارائه آمار صحیح دستگاه های مختلف مرکز آمار ایران داشته باشند .



