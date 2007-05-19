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۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۶:۲۲

سمینار آموزشی طرح های آمارگیری از قیمت در مازندران برگزار شد

سمینار آموزشی طرح های آمارگیری از قیمت در مازندران برگزار شد

مازندران - خبرگزاری مهر : با حضور معاون برنامه ریزی و نظارت مرکز آمار ایران سمینار آموزشی طرح های آمارگیری از قیمت ظهر امروز در مجتمع تفریحی رفاهی بهارستان نوشهر برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر خلیل سعیدی در این سمینار که با حضور کارشناسان آمار سازمان های مدیریت و برنامه ریزی استانهای کشور برگزار شد اظهار داشت : برای محاسبه شاخص های قیمت باید شاخص های تورم شهری و روستایی، قیمت تولید کننده صنعتی و کشاورزی مورد بررسی قرار گیرد.

وی تصریح کرد : ما نیازهای آماری را از سازمان مدیریت و برنامه ریزی و دستگاه های اجرایی گرفته و برای تولید آمار توسط کارشناسان برنامه ریزی می کنیم .

معاون برنامه ریزی و نظارت مرکز آمار ایران خاطر نشان کرد : در طرح آمارگیری اقتصادی شاخص های آماری چون ارزش افزوده کشاورزی، صنعت و خدمات شناسایی و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

سعیدی خاطر نشان کرد : رسانه ها می تواند نقش تاثیرگذاری را در ارائه آمار صحیح دستگاه های مختلف مرکز آمار ایران داشته باشند .


کد مطلب 488761

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