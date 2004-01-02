اولين اردوي انتخابي تيم ملي واليبال نوجوانان ايران تشكيل مي شود

به گزارش خبرنگار" مهر" اولين اردو واليباليستهاي نوجوان به مدت سه روزاز 29 ديماه سالجاري برگزار خواهد شد. بر اين اساس بازيكناني كه نام آنها در ليست زير قراردارد بايد ساعت 9 صبح روز 29 ديماه با در دست داشتن مدارك لازم خود را به فدراسيون واليبال واقع در مجموعه ورزشي آزادي معرفي نمايند.
اسامي دعوت شدگان به شرح زيراست: 1- آرش كشاورزي (تهران) 2- پدارم عرب زاده (تهران) 3- حسن صادقي (تهران) 4- حسين يزدان پناه (تهران) 5- هومن سعيدي پور (تهران) 6- ولي نورمحمدي (تهران) 7- عليرضا ثانوي (تهران) 8- آلمان مرغوب نيا (تهران) 9- فرزاد كفيلي (تهران) 10-عباس همت رفيع (تهران) 11- توحيد شريعت ناصري (كرج) 12- بهزاد حاتمي (كرج) 13- سيدمهدي هاشمي (كرج) 14- ياشار طاعي حق (اروميه) 15- توحيد اصغري (اروميه) 16- نويد توحيد ي(مهاباد) 17- وحيد قنبري (كرمانشاه) 18- سيدمحمد موسوي عراقي (خوزستان) 19- مصطفي شريفات (خوزستان) 20- نعيم محمدحسني (سيستان و بلوچستان) 21- اسماعيل بمپوري (سيستان و بلوچستان) 22- مرتضي بخشي (قزوين) 23- سيدعبدالمجيد حاجي سيدرضي (قزوين) 24- عليرضا وفاخواه (قزوين) 25- علي سلطاني (اراك) 26- امين فرزامي (اراك) 27- كاوه سپاهي (اراك) 28- حميد جودكي (اراك) 29- سيدعلي سجادي (شيراز) 30- حسين رضوي (شيراز) 31- وحيد منهاج (شيراز) 32- مجيد عشاقي (اصفهان) 33- عليرضا مباشري (اصفهان).
يكصد و سي بازيكن واليبال كانونهاي سراسر كشور به اردوي آمادگي تيم ملي واليبال نوجوانان ايران دعوت شدند.
به گزارش خبرنگار" مهر" اولين اردو واليباليستهاي نوجوان به مدت سه روزاز 29 ديماه سالجاري برگزار خواهد شد. بر اين اساس بازيكناني كه نام آنها در ليست زير قراردارد بايد ساعت 9 صبح روز 29 ديماه با در دست داشتن مدارك لازم خود را به فدراسيون واليبال واقع در مجموعه ورزشي آزادي معرفي نمايند.
نظر شما