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۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۷:۳۵

کاپیتان تیم فوتبال سایپا در گفتگو با مهر :

حضور پرتعداد تماشاگران به ضرر استقلال است

حضور پرتعداد تماشاگران به ضرر استقلال است

ابراهیم صادقی معتقد است حضور یکصدهزار تماشاگر در ورزشگاه آزادی به ضرر استقلال خواهد بود.

کاپیتان تیم فوتبال سایپا تهران درگفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان مطلب فوق افزود: این دیدار برای هر دو تیم از حساسیت بالایی برخوردار است اما انگیزه و روحیه بالای بازیکنان سایپا می تواند به موفقیت ما دراین دیدارکمک کند.

وی ادامه داد: پس از پیروزی مقابل ذوب آهن به شرایط مطلوب بازگشتیم و اگرمسابقات هم به تعویق نمی افتاد با انگیزه بالا برابرپاس به میدان می رفتیم اما امروزبا همان انگیزه و برای پیروزی برابراستقلال به میدان می رویم.

صادقی درمورد احتمال حضور 100 هزارتماشاگر درمسابقه فردا تاکید کرد: حضور این تعداد هوادار در ورزشگاه آزادی باعث بالارفتن استرس بازیکنان استقلال می شود و ما می توانیم از این ضعف حریف برای رسیدن به پیروزی استفاده کنیم.

کاپیتان تیم فوتبال سایپا تهران درپایان تاکید کرد: می دانیم پس از این بازی 2 دیدارسخت برابر پاس و مس پیش رو داریم اما تنها به پیروزی در این دیدار فکر می کنیم تا با کسب این نتیجه باروحیه بالا در 2 دیدار پایانی به میدان رفته و امتیاز لازم را برای قهرمانی بدست آوریم.

کد مطلب 488788

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