حضور پرتعداد تماشاگران به ضرر استقلال است

کاپیتان تیم فوتبال سایپا تهران درگفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان مطلب فوق افزود: این دیدار برای هر دو تیم از حساسیت بالایی برخوردار است اما انگیزه و روحیه بالای بازیکنان سایپا می تواند به موفقیت ما دراین دیدارکمک کند.

وی ادامه داد: پس از پیروزی مقابل ذوب آهن به شرایط مطلوب بازگشتیم و اگرمسابقات هم به تعویق نمی افتاد با انگیزه بالا برابرپاس به میدان می رفتیم اما امروزبا همان انگیزه و برای پیروزی برابراستقلال به میدان می رویم.

صادقی درمورد احتمال حضور 100 هزارتماشاگر درمسابقه فردا تاکید کرد: حضور این تعداد هوادار در ورزشگاه آزادی باعث بالارفتن استرس بازیکنان استقلال می شود و ما می توانیم از این ضعف حریف برای رسیدن به پیروزی استفاده کنیم.

کاپیتان تیم فوتبال سایپا تهران درپایان تاکید کرد: می دانیم پس از این بازی 2 دیدارسخت برابر پاس و مس پیش رو داریم اما تنها به پیروزی در این دیدار فکر می کنیم تا با کسب این نتیجه باروحیه بالا در 2 دیدار پایانی به میدان رفته و امتیاز لازم را برای قهرمانی بدست آوریم.