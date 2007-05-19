به گزارش خبرنگار مهر، آلفونسو کوارون، گی یرمو دل تورو و الخاندرو گونزالز ایناریتو، فیلمسازان صاحبنام مکزیکی برای اجرای یک پروژه 100 میلیون دلاری تحت عنوان "چا چا چا" کنار هم قرار گرفتند.





از راست به چپ ایناریتو، دل تورو و کوارون

ورایتی نوشت سرمایه گذاری، توزیع و فروش بین المللی این پروژه با همکاری یونیورسال پیکچرز و فوکوس فیچرز اینترنشنال صورت می گیرد. این پروژه شامل پنج فیلم است که سه تای آن را "سه آمیگو" نامزد اسکار - کوارون (بچه های مردان)، دل تورو (هزارتوی پن) و ایناریتو (بابل) - می سازند و دو فیلم دیگر را هم رودریگو گارسیا، فیلمساز کلمبیایی و سازنده فیلم "9 زندگی" و کارلوس کوارون، برادر آلفونسو کوارون که در "و مادر تو هم" با او همکاری داشت، کارگردانی می کنند.



این سه دوست قدیمی اخیرا با فیلم های خود در آمریکا بسیار موفق بوده اند. آنها برای اجرای پروژه خود با چند استودیو دیگر از جمله پارامونت ونتیج و برادران وارنر هم مذاکره کرده بودند. در میان پنج فیلمی که آنها می سازند حداقل دو فیلم اسپانیایی زبان خواهد از جمله Rudo y Cursi تنها فیلم این پروژه که تاکنون ساخت آن قطعی شده و آن را کارلوس کوارون با بازی گائل گارسیا برنال و دیگو لونا کارگردانی می کند. فیلمسازان به لحاظ نوع کار بر این پروژه ها کنترل کامل دارند. فیلمبرداری حداقل دو فیلم امسال آغاز می شود.



به گزارش اسکرین دیلی، جف بریجز هم به جمع بازیگران فیلم "چگونه دوستانتان را از دست بدهید و با مردم بیگانه شوید" ساخته باب واید پیوست. این پروژه که برای ساخت آن بودجه ای در حدود 25 میلیون دلار در نظر گرفته شده، بر مبنای کتابی پرفروش نوشته توبی یانگ ساخته می شود که خاطرات این خبرنگار بریتانیایی از کار در منهتن را دربر می گیرد.



بریجز نقش کلیتن هاردینگ را بازی می کند، شخصیتی که اقتباسی آزاد از گریدون کارتر، سردبیر مجله ونیتی فیر است. کرستن دانست، دانی هیوستن و سایمن پگ دیگر بازیگران این فیلم هستند که در 52 روز در بریتانیا و نیویورک فیلمبرداری می شود.



بریجز 58 ساله چهار بار برای فیلم های "آخرین نمایش فیلم" (1971)، "تندربولت و لایت فوت" (1974)، "مرد ستاره ای" (1984) و "رقیب" (2000) نامزد اسکار بوده است. "پادشاه ماهیگیر"، "بی باک"، لبووسکی بزرگ"، "جاده آرلینگتن" و "دری در زمین" از دیگر فیلم های اوست.



ورایتی نوشت اودری توتو، بازیگر فرانسوی در یک فیلم زندگینامه ای درباره کوکو شانل، طراح مد افسانه ای فرانسوی نقش آفرینی می کند. این پروژه را که نام آن هنوز مشخص نشده، آن فونتین کارگردانی می کند. این پروژه بیشتر دوران کودکی و سال های جوانی شانل را دربر می گیرد. فیلمنامه را فونتین و کریستوفر همپتن نوشته اند.



شانل در 1883 در خانواده ای فقیر به دنیا آمد. پس از مرگ مادرش، پدر او نیز رهایش کرد و کوکو کوچک چند سالی را در یتیم خانه کاتولیک گذراند. در آنجا خیاطی یاد گرفت. اما "مد" اولین انتخاب کاری او نبود. او می خواست خواننده شود. شانل مدتی در یک کاباره برنامه اجرا می کرد و همزمان برای خواننده های دیگر لباس می دوخت.



اینجا بود که تحت حمایت مردی ثروتمند کار خود را ادامه داد و به تدریج به دنیای مد راه پیدا کرد. مجله تایم سال 1999 شانل را در فهرست 100 قدرتمند قرن بیستم قرار داد. او در 1971 درگذشت. در حال حاضر دو پروژه دیگر نیز درباره شانل در دست تولید است که یکی از آنها را ویلیام فریدکین می سازد.



تولید پروژه بعدی میشائل هانکه، فیلمساز آلمانی فوریه سال آینده آغاز می شود. این پروژه "روبان سفید" نام دارد و فیلمنامه آن را ژان ـ کلود کاریه، فیلمنامه نویس معروف فرانسوی می نویسد که سابقه همکاری با فیلمسازان سرشناس نظیر لوئیس بونوئل، فولکر شلندورف، میلوش فورمن و لویی مال را دارد. داستان فیلم در آخرین روزهای سقوط امپراتوری اتریشی ـ مجارستانی روی می دهد. "روبان سفید" در دو فصل زمستان و تابستان فیلمبرداری می شود.



هانکه می کوشد تا پایان ماه ژوئن تولید "بازی های بامزه" بازسازی آمریکایی فیلم 1997 خود را به پایان برساند که در آن نائومی واتس، تیم راث و مایکل پیت بازی کرده اند. "پنهان" (2005) در سطح بین المللی مورد استقبال قرار گرفت.



فیلم کره ای "دختر مدرسه ای" روز گذشته در جشنواره فیلم کن به نمایش درآمد. این فیلم نخستین فیلم کره شمالی است که در یک بازار غربی نمایش داده می شود. "دختر مدرسه ای" ساخته جانگ این ـ هاک درباره یک دختر نوجوان شورشی است. تهیه کننده فیلم گفت کیم جونگ ـ ایل رهبر کره شمالی که از علاقمندان پر و پاقرص سینماست، در نوشتن فیلمنامه و تدوین فیلم مشارکت نزدیک داشته است.