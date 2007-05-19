آنکارا برای برخورد با حزب کارگران کردستان به آمریکا نیاز ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تارنمای اینترنتی ترکیش ویکلی، "ادیپ بشیر" ژنرال بازنشسته ارتش ترکیه اضافه کرد :"آنکارا می تواند به تنهایی با تهدیداتی که از حضور گروه حزب کارگران کردستان(پ. ک. ک ) از ناحیه شمال عراق نشات می گیرد، برخورد کند".

وی گفت که آنکارا برای یک دخالت نظامی در شمال عراق و برای گیر انداختن گروه های تروریستی نیاز به همکاری با آمریکا ندارد، اما درعین حای وی یاد آور شد که چنین اقدامی از سوی ترکیه می تواند پیچیدگی هایی را در آینده پدید آورد.

این ژنرال بازنشسته که در کنفرانسی در دانشگاه TOBB این کشور صحبت می کرد، تاکید نمود که تروریسم مسئله ای نیست که تنها ارتش و یا پلیس را نگران کند.

ادیپ بشیر همچنین تاکید کرد که ممکن است ارتش ترکیه، زمانی دست به اقدامی یک جانبه برای مقابله با این گروه تروریستی بزند.

بشیرگفت، گرچه برای ترکیه بهتر خواهد بود تا در مبارزه با تروریسم، آمریکا در کنارش باشد، اما آنکارا در پی کسب اجماعی در این باره نیست و ارتش ترکیه به تنهایی قادر به برخورد با این موضوع است.