14 نفر از اعضاي گروه طالبان كشته شدند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري رويتر، ژنرال برايان هلورتي سخنگوي نظاميان آمريكايي درافغانستان با بيان اين خبر افزود: دراين درگيري سه نظامي تحت رهبري نيروهاي آمريكا در نقطه صفر مرزي افغانستان وپاكستان زخمي شدند.

وي افزود: درگيري ميان نيروهاي تحت رهبري آمريكا و اعضاي طالبان درمنطقه چكن در نزديكي مرزهاي پاكستان روي داد .

هلورت در تشريح اين حادثه گفت : يك خودرو ازمسافت هشت كيلومتري در شمال شرق منطقه چكن اقدام به تيراندازي كرد پس ازوقوع درگيري ميان نيروهاي تحت رهبري آمريكا و طالبان سه تن ازطالبان كشته شدند و سه تن از نيروها نيز زخمي شدند .

هلورتي با بيان اينكه گروه طالبان هراز گاهي از چكن و اطراف آن به نيروهاي آمريكايي حمله مي كنند، اظهارداشت : معمولا اين حملات از افغانستان به داخل خاك پاكستان كشيده شود و اين منجر مي شود كه نيروهاي آمريكايي از تحت پيگرد قرار دادن آنها صرف نظر كنند .