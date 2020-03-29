موانع فراروی فاصله گذاری اجتماعی/اجرای طرح زوج و فرد تردد خودروها

خبرگزاری مهر -گروه استان‌ها- مهدی غلامی: در نخستین اقدام برای کم کردن حجم بالای تردد خودروها، طرح ملی فاصله‌گذاری اجتماعی باهدف کاهش زنجیره انتقال بیماری کرونا از بامداد جمعه و باهدف کاهش ترددهای بین‌شهری در سراسر کشور آغاز شد.

طبق اطلاعیه وزارت کشور، این طرح به‌منظور مقابله و ممانعت از گسترش شیوع کرونا و کمک به تشدید قطع زنجیره انتقال بیماری با رویکرد کاهش تماس‌ها، عدم برگزاری اجتماعات و حذف ترددهای غیرضروری از بامداد جمعه آغاز شد و تا ۲۰ فروردین‌ماه ادامه دارد.

باوجود اجرای این طرح و همراهی خوب بازاریان و برخی صنوف که در راستای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا اقدام به بستن واحدهای خود کردند، اما ترددهای غیرضروری خودروها در درون شهرها همچنان ادامه دارد.

مازندران از اول اسفندماه پارسال با شناسایی ۲ بیمار مشکوک به کرونا در بابل که سفری به قم داشتند به‌صورت رسمی به مناطق آلوده به ویروس کرونا پیوست. اقدامات و محدودیت‌ها برای قطع زنجیره شیوع این بیماری نیز بلافاصله از روز دوم اسفند که هم‌زمان با انتخابات مجلس شورای اسلامی بود به اجرا گذاشته شد و مدارس این استان از روز سوم اسفند تعطیل شدند.

دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی به همراه مهدهای کودک و مراکز توان‌بخشی استان نیز از پنجم اسفند به تعطیلی رفتند و سپس محدودیت‌ها به سایر بخش‌ها ازجمله گردشگری، بازار، نماز جمعه و جماعات، مراسم عروسی و عزا و تمامی فعالیت‌های جمعی رسید که همچنان همگام با کشور ادامه دارد.

یکی از اقدامات اساسی در مازندران برای قطع زنجیره شیوع کرونا بستن ورودی‌های این استان بر روی مسافران و غیربومیان به مدت حدود ۴۸ ساعت بود. اگرچه این اقدام از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا دیگر ادامه نیافت و تب سنجی در ورودی‌ها جایگزین آن شد، ولی توانست ورودی مسافر و گردشگر را نسبت به سال گذشته تا ۸۰ درصد کاهش دهد.

توجیه خرید و کارهای ضروری متهم ردیف اول

دراین‌بین و با توجه به اهمیت مقابله با شیوع بیشتر ویروس کرونا که محدودیت‌هایی برای واحدهای تجاری، گردشگری و تفریحی و رفاهی و کسب‌وکارهای شهروندان به وجود آورد، حضور برخی شهروندان سواره و یا پیاده در سطح شهر نگرانی‌هایی را در جامعه ایجاد کرده است.

مازندران در هفته‌های گذشته در ردیف استان‌هایی بوده که شیوع کرونا در آن با توجه به حجم بالای سفرها و باز بودن جاده‌های ارتباطی و ترددهای بین‌شهری و شهری افزایش چشمگیری داشته است.

دراین‌بین حضور برخی شهروندان به دلیل خرید خانگی و انجام برخی کارها باعث شده تا حجم ورود و تردد خودروها در درون شهرها نیز همچنان ثابت باقی بماند. در این میان اهمیت همکاری تمام اقشار جامعه برای مقابله با شیوع کرونا، با توجه به شرایط بحرانی و هشداردهنده ضروری و تعیین کننده است تا زنجیره انتقال این بیماری منحوس قطع شود.

زوج وفرد کردن خودروها در مازندران

اجرای طرح نوبت‌بندی تردد خودروها بر اساس شماره زوج و فرد پلاک‌ها از درب منازل شهروندان از روز نهم فروردین در برخی شهرهای مازندران ازجمله بهشهر در شرق استان آغاز شد. اجرای این طرح وبنا به تأکید مسئولان شهرستان بهشهر به‌منظور پیشگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا و محدود کردن تردد در مکان‌های عمومی اتخاذشده و برای همگان لازم‌الاجرا است.

محدود کردن سه‌روزه خودروها ویا تردد بیش از سه بار در هر مسیر که با اعمال قانون همراه خواهد شد، از دیگر طرح‌هایی است که برخی شهرهای مازندران برای کاهش رفت‌وآمدهای خودرویی برای پیشگیری با میهمان ناخوانده در پیش گرفتند.

حذف کرونا مستلزم همکاری شهروندان

در همین حال فرماندار شهرستان آمل به خبرنگار مهر گفت: خوشبختانه با اعمال محدودیت‌های جدید و اجرای طرح ملی فاصله‌گذاری اجتماعی در جاده هراز باهدف کاهش زنجیره انتقال بیماری کرونا، حجم بالای تردد در این جاده را کاهش داده است.

سید جعفر رسولی، حضور نسبتاً زیاد خودروها در مبادی ورودی و خروجی آمل را یکی از مباحث نگران‌کننده برای مقابله با شیوع کرونا در این شهرستان دانست و گفت: متأسفانه علی‌رغم تذکرهای مکرر مبنی بر در خانه ماندن شاهد حضور شهروندان در سطح شهر هستیم.

وی قطع کردن چرخه شیوع کرونا در شهرستان آمل و دیگر شهرها را مستلزم همکاری شهروندان عنوان و تصریح کرد: از شهروندان آمل خواهش می‌کنم به‌هیچ‌عنوان تفرجگاه‌های ییلاقی را برای قرنطینه خانگی انتخاب نکنند و در خانه بمانند.

فرماندار آمل همچنین، تردد خودروهای شخصی در داخل و خارج معبر شهری را یکی از چالش‌های جدی دست‌اندرکاران برای مقابله با شیوع کرونا در این شهرستان دانست و بیان کرد: اهمیت مشارکت شهروندان در مدیریت بحران کرونا، و نتیجه گرفتن تمام اقدامات قرنطینه و کاهش عبور و مرور در سطح شهر مستلزم توجه و همراهی مستمر شهروندان است.

به گزارش مهر، تردد خودروهای غیربومی همچنان از موانع مهم فراروی طرح فاصله گذاری اجتماعی در مازندران به شمار می‌رود به طوری که در ۲۴ ساعت اول اجرای طرح بیش از هفت هزار و ۸۰۰ خودرو که در حال عزیمت به استان و یا شهرستان‌های مختلف بودند برگشت داده شدند، ۲۳ خودرو توقیف و ۹۱ خودرو نیز اعمال قانون شدند.