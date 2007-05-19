۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۷:۳۷

85 هزار زائر استان فارس در مرقد امام (ره) حضور می یابند

شیراز - خبرگزاری مهر : معاون اجرایی ستاد برگزاری هجدهمین سالگرد ارتحال امام استان فارس گفت : 85 هزار نفراز مردم فارس برای مراسم سالگرد ارتحال امام به تهران اعزام می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد هاشم زندی بعد از ظهر امروز در جمع خبرنگاران افزود: بر  اساس برآورد های صورت گرفته حدود دو هزار و 100 دستگاه اتوبوس این زائران را به تهران اعزام خواهند کرد.

 

وی با بیان اینکه حرکت زائران از 12 خرداد ماه آغاز می شوند افزود: مسئولیت اعزام ،اسکان و تغذیه مسافران بر عهده نیروی مقاومت بسیج استان است .

 

زندی افزود : با توجه به مسافت های مختلف شهرهای استان فارس ، اعزام زوار پنج تا هفت هزار تومان هزینه خواهد داشت.

 

وی خاطرنشان کرد : علاقمندان به سفر به تهران می توانند با مراجعه به ارگان هایی که به زودی اعلام می شود نسبت به نام نویسی اقدام کنند.

 

زندی با اعلام اینکه امسال 9 کمیته، برگزاری  مراسم سالگرد امام (ره) در استان فارس را بر عهده خواهند داشت تاکید کرد : این 9 کمیته شامل کمیته های حمل و نقل، پشتیبانی ، تبلیغات ، فرهنگی ، امداد و درمان ، اعزام و اسکان و تغذیه، امنیت ، روابط عمومی و بازرسی خواهد بود.

 

معاون اجرایی ستاد برگزاری هجدهمین سالگرد ارتحال امام استان فارس یادآور شد : برگزاری مراسم سوگواری در مجتمع شلمچه شیراز ، عزاداری هیئت های مذهبی ، برگزاری مسابقات فرهنگی ، ایجاد ایستگاه های صلواتی در سطح شهر و سیاه پوش کردن ادرات و ارگان های دولتی از جمله برنامه های مراسم سالگرد امام در  شیراز و استان فارس است.

کد مطلب 488804

