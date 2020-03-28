با اجرای طرح فاصله گذاری باید سرگرمی های برای مردم فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر، سعید ناجی عصر شنبه در جلسه آموزش‌های اجتماعی، آرامش بخشی و امنیت روحی جامعه با توجه به اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی، افزود: برای ایجاد سرگرمی مفید ویژه خانواده‌های هرمزگانی در خانه باید دستگاه‌های فرهنگی استان برنامه‌های متنوعی تهیه کنند و از طُرق مختلف در اختیار خانواده‌ها قرار دهند.

وی اظهار امیدواری کرد؛ که شیوع بیماری کرونا در کشور و جهان هر چه سریع‌تر مهار شود و شرایط زندگی مردم به حالت عادی باز گردد اما تا آن زمان باید بتوان زمینه ماندن مردم در خانه به منظور شکستن زنجیره شیوع این بیماری را فراهم کرد.

ناجی با اشاره به برنامه‌ها و سرگرمی‌های تولید شده در استان، گفت: برنامه‌های خوبی در استان در این خصوص انجام گرفته و باید بتوان آنها را به درستی به مردم معرفی کرد تا همگان از این برنامه‌های تهیه شده بهره مند شوند.

وی تاکید کرد: باید بتوان در حوزه اوقات فراغت معقول جامعه برنامه‌های فرهنگی و سرگرم کننده خوبی ایجاد کرد تا پاسخگوی نیاز جامعه باشد.