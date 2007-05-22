26 عنوان کتاب آموزشی در موسسه امام خمینی تدوین شد

مدیر تدوین متون موسسه امام خمینی (ره) در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت : در سال گذشته 26 عنوان کتاب درسی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد برای دانش پژوهان حضوری و غیر حضوری این موسسه تدوین شد و در سال جاری نیز نزدیک به 37 عنوان کتاب برای این مقاطع تدوین خواهد شد.

حجت الاسلام حسنی افزود: در این موسسه 12رشته حضوری و 4 رشته غیر حضوری تدریس می شود که براساس اعلام نیاز معاونت آموزشی، سرفصل های آموزشی تدوین و براساس جدول زمانی و شرایط علمی تدوین کتاب آغاز می شود. در هر مرحله نیز اثر مورد ارزیابی قرار گرفته و در نهایت به تایید دو نفر از اساتید برجسته در موضوع تالیف شده می رسد. پس از این مرحله اثر تالیفی به شورای کتاب ارسال شده و در صورت تایید نهایی منتشر خواهد شد.

وی افزود: یکی دیگر از فعالیتهای این مدیریت تدوین آثار علمی آیت الله مصباح یزدی است که در سال گذشته تدوین 9 اثر به پایان رسیده و در سال جاری نیز 16 اثر منتشر خواهد شد.