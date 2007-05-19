پیامبر اعظم (ص) باید به عنوان الگوی انسانی والا به کودکان و نوجوانان شناسانده شود

به گزارش خبرگزاری مهر محمود فرشیدی در اولین روز از همایش بین المللی سیمای پیامبر اعظم (ص) در برنامه های درسی گفت ما مسلمانان بر این اعتقادیم که شخصیت و سیره پیامبر اعظم، نمودی از کمال و عظمت دین مبین اسلام است و حضرت محمد بن عبدالله (ص) در همه عصرها و قرن ها الگوی کاملی برای پیروی سایر انسانها صرف نظر از کیش و مرام آنان می باشد.

وی پیامبر اعظم (ص) را پیام آور مهر و دوستی و مهربانی و رحمت برشمرد و گفت فرهیختگان واندیشمندان بسیاری چه مسلمان و چه غیر مسلمان درباره ابعاد گوناگون شخصیت پیامبر عظیم الشان اسلام کتاب های فروانی به رشته تحریر در آورده اند.

وی تصریح کرد این که چگونه می توان در دوران کنونی سیمای پیامبر اسلام را به طور شایسته در کتابهای آموزشی برای کودکان و نوجوانان مسلمان ترسیم کرد و شخصیت برجسته پیامبر را به آنان شناساند موضوعی است که کمتر بدان پرداخته شده است.

وزیر آموزش و پرورش بر ضرورت معرفی شایسته پیامبر اعظم با توجه به شرایط دنیای کنونی تاکید کرد و گفت: دین و مذهب رفته رفته جایگاه خود را در جوامع بشری باز می یابد و ارزش های والای دینی و الهی جای ارزش های مادی و مادیت را می گیرد و به جاست که اکنون در مقام فرهیختگان، برنامه ریزان و تصمیم گیران آموزش و پرورش کشورهای اسلامی این پرسش را مطرح سازند که برنامه های درسی کشورهای ما تا چه حد در نمایاندن شخصیت عظیم پیامبر توفیق به دست آورده است؟

وی اظهار داشت: آیا شناساندن چنین شخصیت بی همتایی به کودکان و نوجوانان مسلمان آنان را به ارزش های دینی و اسلامی پایبندتر نمی سازد؟ آیا نشان دادن ویژگی ها و ابعاد شخیصیت پیامبر به دانش آموزان در آنان حس افتخار نسبت به دین و آیین متعالی شان بر نمی انگیزد و احساس محبت و دلبستگی نسبت به هم کیشان و سایر انسانها را در آنها به وجود نمی آورد.

فرشیدی در پایان تاکید کرد با توجه به توطئه های فرهنگی دشمنان اسلام علیه مقدسات و به خصوص علیه شخصیت بی نظیر آخرین فرستاده خدا ما موظفیم با کمک یکدیگر راه و روشی را تدوین کنیم تا جوانان کشورهای خود را با سیمای واقعی و تحریف نشده پیامبر عظیم الشان آشنا سازیم. برماست که حس احترام و افتخار نسبت به شخصیت گرامی پیامبر را در قلب های نوجوانان خود بارور نماییم.