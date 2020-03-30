خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: ویروس کرونا هم‌اکنون کشورهای مختلف دنیا را درگیر خود کرده و روزهای پرخطری را برای مردم در سراسر جهان رقم‌زده است، در کشور ما نیز کرونا در مدت کوتاهی اقصی‌نقاط کشور را درنوردید و همچنان در حال جولان دادن است.

این ویروس در نقاط مختلف کشور واردشده است و روزبه‌روز به آمار مبتلایان این بیماری افزوده می‌شود که حاکی از سرعت بالای شیوع این ویروس است.

رعایت نکات بهداشتی و خودقرنطینگی مهم‌ترین راهکار پیشگیری از ابتلاء به این ویروس است، اما باوجود توصیه‌های مکرر رسانه‌ها، مسئولان و کارشناسان، برخی از افراد هنوز ابتلاء به این بیماری را جدی نگرفته‌اند و راه سفر و یا گشت‌وگذار در طبیعت را در پیش‌گرفته‌اند.

این افراد بسیاری توصیه‌های پزشکی و خطر ابتلاء به ویروس کرونا را نادیده می‌گیرند و رفتاری متفاوتی در برابر چنین شرایطی از خود نشان می‌دهند. ایرج حریرچی نماینده ویژه وزیر بهداشت و ناظر بر اجرای طرح بسیج ملی مبارزه با بیماری کرونا در آخرین اظهارات خود در این زمینه گفت: تعداد محدودی توصیه‌ها را گوش نکردند که از آن‌ها گله‌داریم و تقاضا می‌کنیم برگردند به منازل خود البته اگر کسی هم رعایت نکند ما مقابله قانونی خواهیم کرد.

در خانه ماندن اصلی‌ترین راهکار برای قطع زنجیره ابتلاء و شیوع این ویروس است، اما همچنان این امر مورد توجه جدی قرار نگرفته است و بسیاری از مردم در خانه ماندن را رعایت نمی‌کنند.

هم اکنون در خانه ماندن بهترین و مهمترین توصیه بهداشتی برای حفظ سلامتی در مقابل کرونا است رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه سلامتی بهترین نعمت خداوند است، بیان کرد: هم‌اکنون در خانه ماندن بهترین و مهم‌ترین توصیه بهداشتی برای حفظ سلامتی افراد در مقابل کرونا است.

مجید شیرانی با بیان اینکه در خانه ماندن مردم زمینه‌ساز کاهش شیوع ویروس کرونا است، تاکید کرد: خودمراقبتی و ماندن در منزل بهترین راه پیشگیری و کنترل شیوع کرونا ویروس است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد از خبرنگاران، معتمدان، بزرگان و صاحب‌نفوذان خواست برای آموزش، اطلاع‌رسانی و درخواست از مردم برای ماندن در منزل برای توقف شیوع کرونا ویروس کمک کنند و گفت: منزل امن‌ترین محیط برای در امان ماندن از ابتلاء به کرونا ویروس است و مردم باید با همکاری و عمل به توصیه‌ها به مدیریت شرایط کمک کنند.

وی بیان کرد: نظارت‌ها بر مکان‌های خدماتی، اجرای طرح فاصله‌گذاری اجتماعی، به‌ویژه منع تردد خودروهای غیربومی، تداوم تعطیلی بازار تا ۲۰ فروردین ماه جاری، منع ورود افراد به بوستان، پارک‌ها و تفرج‌گاه‌ها در روزهای ۱۲ و ۱۳ فروردین ماه جاری به‌منظور پیشگیری و کنترل شیوع کرونا و تاکید بر توصیه‌های بهداشتی در خانه ماندن از موارد مورد تاکید جلسه اخیر ستاد استانی مقابله با کرونا بود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ادامه داد: قطع زنجیره انتقال ویروس کووید ۱۹ نیازمند احساس مسئولیت همگانی، همراهی و همکاری مردم و خودداری مردم از خروج غیرضروری از منزل و مسافرت خارج از استان است.

وی گفت: با توجه به قرار گرفتن در روزهای اوج شیوع کرونا ویروس به افراد توصیه می‌شود همچنان از هرگونه تردد، ایجاد ازدحام و تراکم جمعیتی خودداری و به دستورالعمل کاهش زنجیره انتقال توجه کنند که هم‌اکنون ابلاغ شده و در حال اجرا است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد بیان کرد: از آغاز شیوع کووید ۱۹ در کشور تاکنون ۴۸۱ نفر با علائم بالینی مشکوک به کرونا در بیمارستان‌های استان چهارمحال و بختیاری بستری شده‌اند.

برخی افراد جامعه به نکات و توصیه‌های بهداشتی توجه نمی‌کنند و خطر انتشار و ابتلاء به این ویروس را نادیده گرفته و نه تنها جان خود، بلکه سلامت دیگر افراد را نیز به خطر می‌اندازند.

مردم با رعایت کردن توصیه‌های بهداشتی به بخش بهداشت و درمان کمک می‌کنند و نباید با بی توجهی به توصیه‌های بهداشتی زحمات کادر درمانی را پایمال کنیم کارشناس ارشد مددکاری اجتماعی در زمینه رعایت نکردن توصیه‌های بهداشتی توسط برخی افراد به خبرنگار مهر گفت: برخی افراد نگاه واقع‌بینانه به مسائل ندارند و همین امر موجب می‌شود که به توصیه‌ها توجهی نداشته باشند.

علی صمیمی بیان کرد: با وجود توصیه‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای لغو سفرهای نوروزی و دید و بازدیدها در ایام نوروزی، شاهد این هستیم که بسیاری از افراد به این توصیه‌ها توجه نکرده و ترددها در شهرها و جاده‌ها همچنان مشاهده می‌شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر کادر درمانی در خط مقدم مبارزه با کرونا ویروس قرار دارند و تعدادی از پزشکان و پرستاران در این مسیر شهید شده‌اند.

کارشناس ارشد مددکاری اجتماعی بیان کرد: مردم با رعایت کردن توصیه‌های بهداشتی به بخش بهداشت و درمان کمک می‌کنند و نباید برخی افراد با بی‌توجهی به توصیه‌های بهداشتی، زحمات کادر درمانی را پایمال کنند.

وی با تاکید بر اینکه در خانه ماندن بهترین راه جلوگیری از گسترش این بیماری در جامعه است، عنوان کرد: امروز در خانه ماندن موجب حفظ سلامتی خود و دیگران است و به نوعی ایثارگری به‌شمار می‌رود.

وی تاکید کرد: در خانه ماندن می‌تواند آسیب‌هایی در زمینه روحی و روانی برای افراد داشته باشد، اما انجام فعالیت‌های مختلف در خانه باید مورد توجه قرار بگیرد تا شاهد بروز این آسیب‌ها نباشیم.

کارشناس ارشد مددکاری اجتماعی ادامه داد: انجام حرکات ورزشی، کتاب خواندن، گوش دادن به موسیقی، تماشای فیلم، ساخت کاردستی، پرورش گل و گیاه، بازی با کودکان و… از مهم‌ترین فعالیت‌هایی است که این روزها خانواده‌ها می‌توانند مورد توجه قرار دهند.

صمیمی بیان کرد: تماس تلفنی و تصویری با نزدیکان و گفت و گو از دیگر اقداماتی است که می‌تواند آسیب‌های روحی در خانه ماندن را کاهش دهد.

جهانگیری: شاید تدابیر سختگیرانه‌تری وضع کنیم

اسحاق جهانگیری هم در واکنش به عدم رعایت توصیه‌ها توسط برخی افراد گفت: اگر مردم همراهی کنند و در خانه بمانند تا زنجیره انتقال ویروس قطع بشود، می‌توان با قطعیت گفت که در آینده نه‌چندان دور بر این ویروس مسلط بشویم.

دولت اگر نیاز باشد مجبور است باید نبایدهای جدی‌تری وضع کند چون ما به‌هیچ‌وجه نمی‌توانیم در برابر سلامت مردم مسامحه کنیم معاون اول رئیس‌جمهور گفت: دولت اگر نیاز باشد مجبور است باید نبایدهای جدی‌تری وضع کند چون ما به‌هیچ‌وجه نمی‌توانیم در برابر سلامت مردم مسامحه کنیم. ما باید مطمئن شویم که به‌سلامت مردم آسیبی نمی‌رسد و هرجایی که لازم باشد، مجبوریم تصمیمات سخت‌گیرانه‌تری را اتخاذ کنیم.

جهانگیری تأکید کرد: ممکن است با این تصمیمات سخت عده‌ای ناراحت بشوند و در فشار قرار بگیرند اما آن‌ها هم باید بپذیرند که مردم برای نظام و کشور مهم هستند.

رعایت بهداشت و در خانه ماندن مهم‌ترین عامل در شکست کرونا به‌شمار می‌رود

متخصص بیماری‌های عفونی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در گفت و گو با خبرنگار مهر در زمینه پیشگیری از ابتلاء به بیماری کرونا ویروس، گفت: بیماری‌های تنفسی از جمله کرونا عمدتاً از طریق قطرات تنفسی انتقال پیدا می‌کند.

فریدون رحمانی بیان کرد: ویروس بیماری کرونا از طریق سرفه، عطسه، و ترشحات تنفسی در هنگام صحبت کردن انتقال می‌یابد.

وی بیان کرد: یکی دیگر از راه‌های انتقال تماس دستان آلوده به ویروس با مخاط بدن از جمله نقطه تی (T) که شامل چشم‌ها، بینی و دهان است و باید افراد هنگامی که اجسام آلوده را لمس می‌کنند، از دست زدن به دهان، چشم و بینی خودداری کنند.

این پزشک عنوان کرد: شستن مرتب دست‌ها با آب و صابون بسیار ضروری است.

وی با اشاره به اینکه در خانه ماندن مهم‌ترین نقش را در قطع زنجیره انتقال ایفا می‌کند، بیان کرد: مردم باید در خانه ماندن را برای حفظ سلامتی خود و دیگران مورد توجه جدی قرار دهند.

به‌نظر می‌رسد با افرادی که نسبت به توصیه‌ها و هشدارها توجه نمی‌کنند و با اقدامات خودسرانه خود از جمله سفر کردن سلامت افراد جامعه را به‌خطر می‌اندازند، باید برخورد جدی‌تری شود. هم‌اکنون جریمه ۵۰۰ هزار تومانی و توقیف خودرو برای متخلفان در نظر گرفته شده که اقدام بسیار خوبی است، اما باید محدودیت‌ها و اقدامات سختگیرانه‌تری در راستای مقابله با کرونا برای متخلفان در نظر گرفته شود.