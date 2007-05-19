ایران تهدید به کناره گیری از رقابتهای تکواندو قهرمانی جهان کرد

سیدمحمدپولادگر رئیس فدراسیون تکواندو کشورمان پس ازاتفاقاتی که در دیدار هادی ساعی با حریف افغانستانی پیش آمد و باعث شکست کاپیتان تیم ملی تکواندو شد به خبرنگاراعزامی مهر به چین گفت: اعتراض کاروان ایران توسط مسئولین فدراسیون جهانی پذیرفته نشد.

وی ادامه داد: در صورت ادامه روند قضاوت ها به این شکل پس از بررسی و مشورت با مسئولان ورزش احتمال دارد تیم را از مسابقات بیرون بکشیم.

رئیس فدراسیون تکواندو اضافه کرد: این نوع داوری ها برای بعضی از تیم ها مشکلاتی را ایجاد می کند و دلیل اصلی آن ایراداتی است که درقوانین فدراسیون جهانی وجود دارد.

وی تصریح کرد: باید این قوانین مورد تجدید نظر قرار بگیرد چرا که اجرای آنها باعث می شود حق مسلم بعضی از تیم ها برای موفقیت زیر سئوال برود.

پولادگر در مورد شکست ساعی گفت: در بازی اخیر ساعی با حریف افغانستانی حداقل یک امتیاز این تکواندو کار روی تابلو ثبت نشد و داور نیز با اخطار بی مورد باعث حذف و ناکامی ساعی در رسیدن به دیدار نهایی شد.

وی همچنین تاکید کرد: در تلاش هستیم ضمن رایزنی با مقامات فدراسیون جهانی تکواندو قوانین را تغییر داده تا بتوانیم قانون بررسی فیلم مسابقه در زمان اعتراض تیم ها در حین مسابقه را سندیت بخشیم.