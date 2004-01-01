بم ميزبان 3 مقام ارشد داخلي و خارجي است

به گزارش خبرگزاري مهر علاوه بر رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام كه امروز براي سخنراني در مراسم بزرگداشت قربانيان زلزله كه از عصر امروزاز سوي رهبر انقلاب در بم برگزار شد ، به بم سفر كرده بود ، فردا ( جمعه) نخست وزير تركيه به همراه عبدالله گل وزير امور خارجه اين كشور وارد بم خواهند شد.

بنابراين گزارش ، يك هيأت عالي رتبه رجب طيب اردوغان را در اين سفر همراهي خواهند كرد. دولت تركيه پس از وقوع زلزله بم با ارسال 7 محموله كمك رساني، با 3 فروند هواپيماي سي- 130 ، دو فروند سي- 160 ، يك فروند يو – 25 و يك فروند يو – 135 به ياري آسيب ديدگان زلزله بم شتافته بود.

گزارش ديگري حاكي است رييس مجلس شوراي اسلامي نيز روز شنبه به بم سفر خواهد كرد .