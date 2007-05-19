افزایش نسبی دما طی روزهای آینده

به گزارش خبر گزاری مهر ، آسمان استان های آذر بایجان شرقی ، آذر بایجان غربی ، اردبیل ،زنجان،کردستان و تهران کمی ابری در بعد از ظهر همراه با افزایش ابر ودر پاره ای نقاط همراه با رگبار ورعد و برق و استان های ایلام ، چهار محال بختیاری ، قزوین ، کرمان ، کرمانشاه ، کهکیلیویه ، گیلان ، لرستان ، مازندران ، مرکزی، همدان ، یزد کمی ابری در بعد ظهر همراه با افزایش ابر و در پاره ای نقاط با وزش باد پیش بینی شده است.

همچنین آسمان استان های بوشهر ، خراسان جنوبی ، خراسان رضوی ، خراسان شمالی ، سمنان ، سیستان و بلوچستان ، فارس ، قم، صاف تا قسمتی ابری در پاره ای نقاط با وزش باد و استان های اصفهان، خوزستان ، گلستان صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی خواهد بود .