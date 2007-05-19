تعریف درستی از فعالیت های دامی کشور در برنامه های توسعه وجود ندارد

محمدعلی کمالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت : اغلب کارشناسان و دانشمندان این علم اعتقاد دارند برنامه توسعه فعالیت های دامپروری و آبزی پروری در برنامه های کلان توسعه کشور باید متناسب با تاثیر اقتصادی و اشتغالزایی آنها تعریف شود.

وی افزود : تخصیص اعتبارات تحقیقاتی به بخش علوم دامی و آبزیان ، متناسب با سهم این بخش عظیم تولیدی و نقش آن در ارزش افزوده و امنیت غذایی کشور باید تقویت شود و در اولویت برنامه های دولت قرار گیرد.

کمالی خاطر نشان کرد : سرعت بخشی به تصویب جزئیات مواد قانون " حفظ ، حمایت ، توسعه و بهره برداری از منابع دام کشور " از خواسته های اساسی متخصصین بخش علوم دامی است و انجمن علوم دامی کشور به عنوان نماینده کثیری از متخصصین علوم دامی ، آمادگی لازم برای تهیه و تدوین آیین نامه ها و دستور العمل های قانون مذکور را دارد.

این مسئول یادآور شد : تشکیل شورای عالی تخصصی جهت استاندارد نمودن روش های مورد استفاده در تحقیقات علوم دامی و آبزی پروری می تواند در رشد و پیشرفت این بخش و افزایش میزان بهره وری از محصولات دامی پروری و آبزی پروری موثر باشد.

کمالی توجه جدی به توسعه و بهره گیری از دانش و فناوری های نوین متناسب با شرایط اقلیمی کشور و تغییر نگرش برخی از برنامه ریزان برنامه های کلان مرتعی و زیست محیط در خصوص ساماندهی دام در عرصه های مختلف را از جمله مواردی دانست که تاثیر مطلوبی در بهبود وضعیت امور دام دارد.

دبیر اجرایی دومین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور تصریح کرد : تقویت و بهبود ساختار مناسب برای انتقال فناوری و یافته های تحقیقاتی به بهره برداران و تشکیل صندوق مالی حمایت از تحقیقات با همیاری تشکل های تولیدی ، بهره برداران و دستگاه های اجرایی ، تقویت امکانات و ابزارهای آموزشی و ایجاد تعادل در تربیت کارشناس و متخصص ، متناسب با فرصت های شغلی از مواردی است که باید با جدیت بیشتری به آن پرداخته شود.

دومین کنگره ملی علوم دامی و آبزیان کشور به مدت دو روز در موسسه تحقیقات علوم دامی کشور در کرج جریان داشت .