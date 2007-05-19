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  2. شهری
۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۸:۲۴

تعریف درستی از فعالیت های دامی کشور در برنامه های توسعه وجود ندارد

تعریف درستی از فعالیت های دامی کشور در برنامه های توسعه وجود ندارد

کرج - خبرگزاری مهر : دبیر اجرایی دومین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور گفت : شرکت کنندگان در این کنگره معتقد بودند که در حال حاضر تعریف درستی از جایگاه فعالیت های علوم دامی در برنامه های کلان توسعه نشده است.

محمدعلی کمالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت : اغلب کارشناسان و دانشمندان این علم اعتقاد دارند برنامه توسعه فعالیت های دامپروری و آبزی پروری در برنامه های کلان توسعه کشور باید متناسب با تاثیر اقتصادی و اشتغالزایی آنها تعریف شود.

وی افزود : تخصیص اعتبارات تحقیقاتی به بخش علوم دامی و آبزیان ، متناسب با سهم این بخش عظیم تولیدی و نقش آن در ارزش افزوده و امنیت غذایی کشور باید تقویت شود و در اولویت برنامه های دولت قرار گیرد.

کمالی خاطر نشان کرد : سرعت بخشی به تصویب جزئیات مواد قانون " حفظ ، حمایت ، توسعه و بهره برداری از منابع دام کشور " از خواسته های اساسی متخصصین بخش علوم دامی است و انجمن علوم دامی کشور به عنوان نماینده کثیری از متخصصین علوم دامی ، آمادگی لازم برای تهیه و تدوین آیین نامه ها و دستور العمل های قانون مذکور را دارد.

این مسئول یادآور شد : تشکیل شورای عالی تخصصی جهت استاندارد نمودن روش های مورد استفاده در تحقیقات علوم دامی و آبزی پروری می تواند در رشد و پیشرفت این بخش و افزایش میزان بهره وری از محصولات دامی پروری و آبزی پروری موثر باشد.

کمالی توجه جدی به توسعه و بهره گیری از دانش و فناوری های نوین متناسب با شرایط اقلیمی کشور و تغییر نگرش برخی از برنامه ریزان برنامه های کلان مرتعی و زیست محیط در خصوص ساماندهی دام در عرصه های مختلف را از جمله مواردی دانست که تاثیر مطلوبی در بهبود وضعیت امور دام دارد.

دبیر اجرایی دومین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور تصریح کرد : تقویت و بهبود ساختار مناسب برای انتقال فناوری و یافته های تحقیقاتی به بهره برداران و تشکیل صندوق مالی حمایت از تحقیقات با همیاری تشکل های تولیدی ، بهره برداران و دستگاه های اجرایی ، تقویت امکانات و ابزارهای آموزشی و ایجاد تعادل در تربیت کارشناس و متخصص ، متناسب با فرصت های شغلی از مواردی است که باید با جدیت بیشتری به آن پرداخته شود.

دومین کنگره ملی علوم دامی و آبزیان کشور به مدت دو روز در موسسه تحقیقات علوم دامی کشور در کرج جریان داشت .

 

کد مطلب 488847

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