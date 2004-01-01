چهار پيشنهاد هند براي صلح با پاكستان اعلام شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري عربستان، دولت هند در نخستين پيشنهاد خواستار برگزاري نشستي در 19 ژانويه جاري (29 دي ) براي بررسي نحوه از سرگيري تردد اتوبوس ها ميان سرينگار پايتخت تابستاني بخش هندي كشمير ومظفر آباد پايتخت بخش پاكستاني كشمير شده است و دومين پيشنهاد ، انجام گفتگوهايي با پاكستان در 12 ژانويه (22 دي ) براي ايجاد خط اتوبوس راني ميان موناو در ايالت راجستان شمال غربي هند و خوكراپوردر ايالت سند پاكستان است .

خدمات حمل و نقل با قطار ميان دو كشور تا جنگ 1965 برقرار بود.

دو پيشنهادي ديگر هند براي بهبود روابط و اعتماد سازي ميان دو كشور شامل لغو محدوديت تحرك ديپلمات هاي هند و پاكستان در داخل خاك هر يك از دو كشور و افزايش تعداد افراد هيات هاي نمايندگي سياسي هر يك از دو كشور به 75 نفر است.

رئيس جمهور پاكستان پيشتر نيز چهار نكته را براي حل مساله كشمير از جمله ورود در مذاكرات ميان هند و پاكستان ، تقريب نقطه نظرات و ديدگاه هاي طرفين و دستيابي به راهي براي حل اختلافات در مورد كشمير اعلام كرده است .

مشرف اعلام كرده بود كه پاكستان آماده است در صورتي كه هند نيروهاي خود را از ايالت كشمير بيرون بكشد ، اين كشور نيز متقابلا دست به چنين اقدامي خواهد زد.

پاكستان در حال حاضر ، 50 هزار نظامي در كشمير دارد در حالي كه شمار نظاميان هندي در اين منطقه به 700 هزار تن مي رسد.

مشرف در يك مصاحبه تلويزيوني گفته بود كه دو كشور بايد كينه ها را براي برقراري صلح دفن كنند ، هند و پاكستان اخيرا از آتش بس در كشمير خبر داده بودند.

