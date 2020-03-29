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۱۰ فروردین ۱۳۹۹، ۱۵:۴۸

مسئول گروه جهادی کوثر مهریز خبر داد:

دوخت روزانه بیش از ۱۰۰۰ ماسک در مهریز

دوخت روزانه بیش از ۱۰۰۰ ماسک در مهریز

یزد ـ مسئول گروه جهادی کوثر شهرستان مهریز از ساخت روزانه بیش از هزار ماسک در این شهرستان خبر داد.

سمیه اسلامی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه خواهران بسیجی مهریز با شیوع کرونا به میدان آمده‌اند و در حال خدمت رسانی به مردم هستند، اظهار داشت: خواهران بسیجی روزانه هزار عدد ماسک در این شهرستان تولید می‌کنند.

وی عنوان کرد: از ابتدای شیوع ویروس کرونا، خواهران بسیجی مهریز در قالب یک گروه ۴۰ نفره با عنوان گروه جهادی کوثر سازماندهی شدند و با همکاری ناحیه مقاومت بسیج، فرمانداری و کمک‌های ستاد مردمی شهرستان مهریز به دوخت ماسک مشغول هستند.

اسلامی نیا بیان کرد: هم اکنون روزانه بیش از ۹۰۰ تا هزار عدد ماسک توسط این گروه تولید و به ارگان‌های مربوطه تحویل داده می‌شود.

مسئول گروه جهادی کوثر شهرستان مهریز یادآور شد: خواهران گروه جهادی کوثر به صورت آتش به اختیار و بدون هیچ‌گونه چشمداشت در راه رضای خدا و خدمت رسانی به مردم مشغول فعالیت هستند.

کد مطلب 4888537

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