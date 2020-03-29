دوخت روزانه بیش از ۱۰۰۰ ماسک در مهریز

سمیه اسلامی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه خواهران بسیجی مهریز با شیوع کرونا به میدان آمده‌اند و در حال خدمت رسانی به مردم هستند، اظهار داشت: خواهران بسیجی روزانه هزار عدد ماسک در این شهرستان تولید می‌کنند.

وی عنوان کرد: از ابتدای شیوع ویروس کرونا، خواهران بسیجی مهریز در قالب یک گروه ۴۰ نفره با عنوان گروه جهادی کوثر سازماندهی شدند و با همکاری ناحیه مقاومت بسیج، فرمانداری و کمک‌های ستاد مردمی شهرستان مهریز به دوخت ماسک مشغول هستند.

اسلامی نیا بیان کرد: هم اکنون روزانه بیش از ۹۰۰ تا هزار عدد ماسک توسط این گروه تولید و به ارگان‌های مربوطه تحویل داده می‌شود.

مسئول گروه جهادی کوثر شهرستان مهریز یادآور شد: خواهران گروه جهادی کوثر به صورت آتش به اختیار و بدون هیچ‌گونه چشمداشت در راه رضای خدا و خدمت رسانی به مردم مشغول فعالیت هستند.