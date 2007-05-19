نماینده فیفا اشکالات جزئی را به ورزشگاه آزادی وارد دانست / تاکنون تنها دیدار با مکزیک قطعی شده است

رئیس کمیته روابط بین الملل فدراسیون فوتبال با بیان این مطلب به خبرنگارمهر افزود : دربازدیدی که صبح امروزنماینده ژاپنی فیفا از ورزشگاه آزادی داشت ازبخش های مختلف این ورزشگاه بازدید کرد که اشکالاتی وکاستی هایی را نسبت به وضعیت کنونی ورزشگاه وارد دانست و خواستار رفع این اشکالات شد .



غفاری افزود : تعویض تیر دروازه و استفاده از آلیاژسبک در طراحی آن بمنظورحفظ سلامتی بازیکنان، نصب صندلی درطبقه دوم ورزشگاه و شماره گذاری شدن تمامی صندلی ها، نصب تونل متحرک به هنگام خروج بازیکنان از زمین مسابقه بین دونیمه از جمله نکاتی بود که نماینده فیفا خواستار برطرف شدن آنها شد . ضمن اینکه وی از کیفیت زمین مسابقه ابراز رضایت کرد.



وی درخصوص علت بازدید نماینده امنیتی فیفا از ورزشگاه آزادی گفت : این بازدید ها دوره ‌ای است و ازکشورهای میزبان مسابقات بین ‌المللی انجام می ‌شود و با تایید نمایندگان فیفا ورزشگاهها می ‌توانند میزبان مسابقات شوند.



رئیس کمیته روابط بین الملل فدراسیون فوتبال درخصوص رایزنی این کمیته برای برگزاری دیدارهای تدارکاتی تیم ملی یادآورشد : تاکنون تنها دیدارتدارکاتی با مکزیک قطعیت یافته ولی فدراسیون فوتبال با بیش از 10کشور درحال رایزنی است تا موافقت آنها را برای برگزاری دیدارهای دوستانه جلب کند که تاکنون این مذاکرات به نتیجه قطعی و عقد قرارداد دو جابنه منتهی نشده است .