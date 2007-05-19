منتقد هولوکاست از نمایشگاه کتاب لهستان اخراج شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه اسرائیلی هاآرتص، امروز شنبه برگزار کنندگان این نمایشگاه "دیوید ایروینک" منتقد انگلیسی هولوکاست را که چندی پیش به اتهام زیر سؤال بردن این موضوع در اتریش زندانی شده بود، از نمایشگاه اخراج کردند.

"گرزگورز گوزوسکی" یکی از سازمان دهندگان این نمایشگاه گفت : ما از وی خواستیم تا نمایشگاه را ترک کند و همکاران ما به او کمک کردند تا وسایل خود را جمع کند و ماشینی هم از سوی نمایشگاه او را به آدرسی که خود تعیین کرده بود، منتقل کرد.

ایروینگ که یک مورخ انگلیسی است در سال 2005 در اتریش به اتهام آنچه که در اروپا از آن به "انکار هولوکاست" یاد می شود، دستگیر شد و بیش از یک سال را در زندان این کشورسپری کرد.

گرچه او در انگلیس هولوکاست یا به اصطلاح کشتار یهودیان در جنگ جهانی دوم را زیر سؤال برده بود، اما بر اساس قوانین اتریش چنین افرادی در هنگام ورود به این کشور دستگیر و محاکمه می شوند.

در اکثر کشورهای اروپا زیر سؤال بردن کشتار یهودیان در جنگ جهانی دوم جرم محسوب می شود و افرادی که این جرم را مرتکب شوند از کار خود اخراج و محاکمه می شوند.