فرماندار در دولت نهم جناحی نیست نماد خدمت است

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم معارفه حسین طلا فرماندار جدید تهران و تودیع وجیه الله آقا تقی فرماندار سابق عصر امروز در استانداری تهران برگزار شد .



کامران دانشجو استاندار تهران دراین مراسم ، فرماندار را نماد حاکمیت و نماینده مردم خواند و تاکید کرد : نگاه فرماندار نباید جناحی باشد.

وی افزود : نگاه دولت قبل به فرمانداری نگاه جناحی بود و فرمانداری پستی سیاسی محسوب می‌شد ، اما در دولت نهم استانداری و فرمانداری نماد خدمت است .

استاندار تهران گفت : از نگاه این دولت ، استاندار و فرماندار نماینده یک جناح و مدیون فردی خاص نیستند بلکه مدیون مردم شریف استان و شهر هستند، بنابراین فرماندار باید پارتی همه مردم شهر باشد و صداقت را سرلوحه کار خود قرار دهد.

وی افزود : وقتی به فردی مسئولیت داده می‌شود ابتدا گروهی با او مبارزه می‌کنند ، اگر آن فرد به کار خود ادامه داد او را تهدید می‌کنندو در مرحله بعدی ترور شخصیتی صورت می‌گیرد.



دانشجو گفت : متاسفانه برخی از دوستان تنگ نظر در این راستا عمل می‌کنند، در حالی که دولت نهم متعلق به همه مردم ایران است و با دعا و چهل روز زیارت عاشورا گرفتن به روی کار آمده است ، آنها پس از ترور شخصیتی به ترور فیزیکی دست می‌زنند، حال باید ببینیم که ما تا کجا در مقابل این‌گونه تهدیدها ایستاده‌ایم.

استاندار تهران یکی از شاخصه‌های فرمانداری را مهرورزی خواند و گفت: مهرورزی یعنی با مردم بودن و در داشتن و نداشتن مردم با آن‌ها زندگی کردن؛ این چیزی است که مردم از مسوولان خود می‌خواهند نه اینکه مسئولی لطفی به عنوان صدقه به فردی بکند.



وی افزود: نمی‌توان تصور کرد خویشاوندسالاری جای شایسته‌سالاری را بگیرد و دارایی محوری جایگزین دانایی محوری شود .



دانشجو با بیان اینکه نماینده دولت نهم ( فرماندار ) مانند خود دولت باید اهل جناح بندی نباشد گفت : دولت نهم در اعلام مواضع خود شجاعت کامل را دارد ، البته در بیان مواضع مشورت‌هایی را کسب می‌کند اما وقتی تصمیم گرفته شد با توکل به خدا شجاعانه به آن را عمل می‌کند.



وی تاکید کرد : دولت نهم دولت تکلیف گراست و نماینده آن هم باید تکلیف گرا باشد.



دراین مراسم همچنین وجیه الله آقاتقی فرماندار سابق تهران با اشاره به حساسیت های خاص ملی ، فرا ملی و منطقه ای کلانشهر تهران ابراز امیدواری کرد که با توجه به نامگذاری امسال تحت عنوان اتحاد ملی و انسجام اسلامی فرماندار جدید تهران در تقویت این شعار بیش از گذشته موفق باشد.