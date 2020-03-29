تاریخ جدید برگزاری بازیهای المپیک توکیو مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که قرار بود سی و دومین دوره بازی‌های المپیک ۳ تا ۱۹ مرداد سالجاری به میزبانی توکیو برگزار شود، با شیوع و گسترش ویروس کرونا این بازی‌ها با تعویقی یک ساله مواجه شد.

با این حال زمان قطعی برگزاری این بازی‌ها هنوز از سوی مسئولان کمیته بین المللی المپیک اعلام نشده است.

این در حالی است که امروز شبکه NHK ژاپن از برگزاری این بازی‌ها در تاریخ ۲۳ ژوئیه ۲۰۲۱ خبر داده است. براساس اعلام مسئولان کمیته المپیک ژاپن این بازی‌ها ۲ تا ۱۸ مرداد سال آینده برگزار خواهد شد تا یک روز جابجایی در این مسابقات صورت بگیرد.

همچنین مسابقات پارالمپیک که قرار بود ۲۵ اوت امسال در توکیو برگزار شود، پس از رقابت‌های المپیک در تابستان ۲۰۲۱ برگزار می‌شود.