هدف از گفتگوهای ایران تصحیح سیاستهای غلط آمریکا است

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار، منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با ملک عبدالله پادشاه اردن دیدار و پیرامون مسائل دو جانبه و منطقه ای بحث و تبادل نظر کرد.



منوچهر متکی ضمن تاکید بر هموار بودن زمینه ها برای گسترش مناسبات دو جانبه میان دو کشور، پیرامون آخرین تحولات عراق اظهار داشت: هدف از گفتگوهای جمهوری اسلامی ایران تصحیح سیاستهای غلط آمریکا است.

وی افزود: تهران بر این اعتقاد است که ایران به همراه دیگر کشورهای همسایه عراق باید در سه حوزه ملت، دولت و امنیت و همچنین برقراری صلح و ثبات در این کشور تلاش نمایند.

وزیر امور خارجه کشورمان درخصوص تحولات فلسطین نیز تصریح کرد جنایتهای جاری و رویکردهای ضد بشری رژیم صهیونیستی شرایط سختی را برای فلسطینیان ایجاد کرده و این بحران آفرینی ها وضعیت را به گونه ای ساخته است که کشورهای منطقه می توانند مطالبات خود را به طور جدی مطرح سازند.

در ادامه این دیدار ملک عبدالله با اشاره به آمادگی اردن برای گسترش مناسبات دو کشور اظهار داشت: امان آمادگی دارد این همکاری ها را در سطح مطلوب توسعه دهد.

وی در خصوص رخدادهای اخیر فلسطین گفت: وضعیت داخلی فلسطین و موانع جغرافیایی، شرایط سختی را برای فلسطینیان به وجود آورده و این در حالی است که اردن بر برپایی کشور فلسطین تاکید دارد.

ملک عبدالله در خصوص تحولات عراق نیز خاطر نشان ساخت: سقوط دولت عراق به نفع هیچکس نیست واین کشور در چنین شرایطی به محلی برای تشتت های فرقه ای تبدیل خواهد شد.

پادشاه اردن همچنین پیرامون امنیت منطقه تصریح کرد: امان مانع مخدوش شدن امنیت در منطقه شده و به هیچ دولتی اجازه تعرض از خاک و فضای اردن به کشور ثالث را نخواهد داد.

وی افزود: هیچ کشوری از بحران آفرینی جدید در منطقه سود نخواهد برد.