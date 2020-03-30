  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۱۱ فروردین ۱۳۹۹، ۱۰:۱۴

توسط محققان دانشگاهی؛

ترکیه هم ساخت واکسن کووید ۱۹ را آغاز کرد

ترکیه هم ساخت واکسن کووید ۱۹ را آغاز کرد

محققان دانشگاهی در ترکیه توسعه یک واکسن برای ویروس کووید ۱۹ را آغاز کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت دیلی نیوز،  یک دانشگاه در ترکیه توسعه یک واکسن دی ان ای بومی برای ویروس کرونا را آغاز کرده است.

 نژدت بوداک(Necdet Budak) رییس دانشگاه Ege ازمیر در بیانیه ای نوشت: از آنجا که یک واکسن تایید شده برای ویروس کرونا وجود ندارد، بسیاری از کشورها تحقیقاتی را در این باره آغاز کرده اند.

همچنین مصطفی ورانک(Mustafa Varank)  وزیر صنعت و فناوری ترکیه نیز به نیاز برای واکسن این بیماری اشاره کرده است.

 ورانک قبلا اعلام کرده بود از پروژه های تولید واکسن و دارو برای درمان کووید۱۹ پشتیبانی می کند.

پروژه دانشگاه Ege نیز یکی از مواردی است که از پشتیبانی مذکور بهره مند می شود.

کد مطلب 4888806
شیوا سعیدی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه