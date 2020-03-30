ترکیه هم ساخت واکسن کووید ۱۹ را آغاز کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت دیلی نیوز، یک دانشگاه در ترکیه توسعه یک واکسن دی ان ای بومی برای ویروس کرونا را آغاز کرده است.

نژدت بوداک(Necdet Budak) رییس دانشگاه Ege ازمیر در بیانیه ای نوشت: از آنجا که یک واکسن تایید شده برای ویروس کرونا وجود ندارد، بسیاری از کشورها تحقیقاتی را در این باره آغاز کرده اند.

همچنین مصطفی ورانک(Mustafa Varank) وزیر صنعت و فناوری ترکیه نیز به نیاز برای واکسن این بیماری اشاره کرده است.

ورانک قبلا اعلام کرده بود از پروژه های تولید واکسن و دارو برای درمان کووید۱۹ پشتیبانی می کند.

پروژه دانشگاه Ege نیز یکی از مواردی است که از پشتیبانی مذکور بهره مند می شود.