سردار حمید هداوند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای اجرای طرح فاصله‌گذاری اجتماعی در پایتخت طی ۷۲ ساعت گذشته با ۳۳۳۰ وسیله نقلیه‌ای که به بوستان‌ها مراجعه کرده بودند، برخورد شد.

وی افزود: همچنین با ۴۲۲۱ وسیله نقلیه دارای پلاک شهرستان که در پایتخت مشاهده شده بود، برخورد شد و تذکرات لازم جهت خروج از پایتخت به آنها داده شد.

جانشین رئیس پلیس پایتخت تصریح کرد: تعداد ۱۰۷۵ دستگاه خودرو در سه نقطه ورودی و خروجی پایتخت که دارای پلاک شهرستان بودند، به شهرهایشان برگشت داده شده و همچنین ۶۶ برگ جریمه برای ۶۶ خودرو صادر شده است.

هداوند در پایان گفت: همچنان از روز اول اجرای طرح فاصله‌گذاری اجتماعی، هیچ خودرویی در پایتخت توقیف نشده است.