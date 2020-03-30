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۱۱ فروردین ۱۳۹۹، ۲۳:۱۳

سردار هداوند به مهر خبر داد

برخورد با ۳۳۳۰ خودروی مراجعه کننده به بوستان‌های پایتخت

برخورد با ۳۳۳۰ خودروی مراجعه کننده به بوستان‌های پایتخت

جانشین رئیس پلیس پایتخت گفت: در راستای اجرای طرح فاصله‌گذاری اجتماعی در پایتخت طی ۷۲ ساعت گذشته با ۳۳۳۰ وسیله نقلیه‌ای که به بوستان‌ها مراجعه کرده بودند، برخورد شد.

سردار حمید هداوند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای اجرای طرح فاصله‌گذاری اجتماعی در پایتخت طی ۷۲ ساعت گذشته با ۳۳۳۰ وسیله نقلیه‌ای که به بوستان‌ها مراجعه کرده بودند، برخورد شد.

وی افزود: همچنین با ۴۲۲۱ وسیله نقلیه دارای پلاک شهرستان که در پایتخت مشاهده شده بود، برخورد شد و تذکرات لازم جهت خروج از پایتخت به آنها داده شد.

جانشین رئیس پلیس پایتخت تصریح کرد: تعداد ۱۰۷۵ دستگاه خودرو در سه نقطه ورودی و خروجی پایتخت که دارای پلاک شهرستان بودند، به شهرهایشان برگشت داده شده و همچنین ۶۶ برگ جریمه برای ۶۶ خودرو صادر شده است.

هداوند در پایان گفت: همچنان از روز اول اجرای طرح فاصله‌گذاری اجتماعی، هیچ خودرویی در پایتخت توقیف نشده است.

کد مطلب 4889159

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