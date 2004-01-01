به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي جمعيت ايثارگران، در اين كنگره با حضور رئيس مجلس، شهردار تهران، دكتر احمد توكلي و حسين فدايي دبير كل جمعيت آغاز شد، نفيسه فياض بخش، مسعود زري بافان ، لطفالله فروزنده ، بيژن مقدم ، مسعود سلطانپور ، عليرضا سربخش ، فاطمه آليا ، علي احمدي ، عباس درويش توانگر ، مصطفي توكليان ، صديقه شاكري ، سيد رمضان موسوي مقدم كانديداهايي بودند كه حائز اكثريت آراء شدند.
اين گزارش حاكي است همچنين مهدي كوچكزاده - علي ذبيحي - سيد صولت مرتضوي و داود جعفري به عنوان اعضاي عليالبدل شوراي مركزي انتخاب شدند.
طبق ماده 21 اساسنامه جمعيت، تعداد اعضاي شوراي مركزي 21 نفرند كه 9 نفر اعضاي هيات موسس عضو ثابت و 12 نفر ديگر از بين اعضاء توسط مجمع عمومي و با اكثريت آراء براي 2 سال انتخاب ميشوند.
اعضاء هيئت موسس جمعيت عبارتند از: حسين فدايي - علي دارابي - داود دانش جعفري - عبدالحسين روحالاميني - علي يوسفپور - مجتبي شاكري - احمد مقيمي - هادي ايماني و محمود احمدي نژاد كه به علاوه 12 عضو منتخب، شوراي مركزي جديد جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي را تشكيل ميدهند.
درنشست عصر در دومين كنگره سراسري جمعيت ايثارگران
اعضاي شوراي مركزي جديد جمعيت ايثارگران انتخاب شدند
در نشست عصرامروز دومين كنگره سراسري جمعيت ايثارگران پس از تعيين هيات رئيسه كنگره و معرفي كانديداهاي عضويت در شوراي مركزي، راي گيري انجام و اعضاي شوراي مركزي توسط اعضاء انتخاب شدند .
به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي جمعيت ايثارگران، در اين كنگره با حضور رئيس مجلس، شهردار تهران، دكتر احمد توكلي و حسين فدايي دبير كل جمعيت آغاز شد، نفيسه فياض بخش، مسعود زري بافان ، لطفالله فروزنده ، بيژن مقدم ، مسعود سلطانپور ، عليرضا سربخش ، فاطمه آليا ، علي احمدي ، عباس درويش توانگر ، مصطفي توكليان ، صديقه شاكري ، سيد رمضان موسوي مقدم كانديداهايي بودند كه حائز اكثريت آراء شدند.
نظر شما