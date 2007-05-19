اشتوتگارت قهرمان شد / گلزنی کریمی در روز وداع مهدوی کیا با هامبورگ

به گزارش خبرنگار مهر، در حساسترین دیدار امشب تیم فوتبال اشتوتگارت موفق شد در ورزشگاه گوتلیب دایملر و در حضور 56 هزار تماشاگر برابر میهمانش انرژی کوتبوس با نتیجه 2 بر یک به پیروزی دست یابد تا برای سومین مرتبه عنوان قهرمانی رقابت های بوندس لیگا را از آن خود کند.

در این دیدار رادو در دقیقه 19 تیم انرژی کوتبوس را پیش انداخت اما هیتلزبرگر در دقیقه 27 گل تساوی را به ثمر رساند و در نهایت خدیرا در دقیقه 63 گل پیروزی بخش و قهرمانی اشتوتگارت را وارد دروازه انرژی کوتبوس کرد. پیش از این تیم فوتبال اشتوتگارت آلمان در سال های 4-1983 و 2-1991 موفق به قهرمانی در رقابت های بوندس لیگا شده بود.

همچنین در ورزشگاه ولتینس آره نا تیم فوتبال شالکه موفق شد برابر میزبان خود آرمینابیله فلد به برتری 2 بر یک دست یابد اما به خاطر پیروزی اشتوتگارت نتوانست عنوان قهرمانی را بدست آورد و به کسب جایگاه دوم قناعت کرد. در این دیدار لینکون در دقیقه 11 و آلتینتاب در دقیقه 16 برای شالکه گلزنی کردند و کارکا در دقیقه 90 تک گل تیم آرمینا بیله فلد را به ثمر رساند.

در ورزشگاه آ.او.ال آره نا تیم فوتبال هامبورگ موفق شد با نتیجه 4 بر صفر برابر آلمانیا آخن به پیروزی دست یابد. در این دیدار مهدوی کیا در دقیقه 60 به جای دمل وارد زمین مسابقه شد تا آخرین بازی خود را برای تیم هامبورگ انجام دهد. اولیچ در دقایق 15 و 27 و سورین در دقایق 54 و 87 برای هامبورگ گلزنی کردند.

مهدوی کیا که از سال 9-1998 پیراهن تیم هامبورگ را برتن کرد در طول 9 فصل حضورش در این تیم 223 بار در رقابت های بوندس لیگا به میدان رفت و توانست 29 گل برای این تیم به ثمر رسانده و 45 مرتبه پاس گل هم ارسال کند. همچنین 13 کارت زرد و یک کارت قرمز هم در این مدت از داوران دریافت کرد.

بایرن مونیخ هم در ورزشگاه آلیانتس آره نا موفق شد با نتیجه 5 بر 2 برابر ماینتز به پیروزی دست یابد. در این دیدار که علی کریمی 90 دقیقه در ترکیب بایرن به میدان رفت موفق شد در دقیقه 63 گل چهارم تیم بایرن را به ثمر برساند. سانتاکروز در دقیقه 30، مهمت شول در دقیقه 33، وان بوتین در دقیقه 38 و پیزارو در دقیقه 74 دیگر گل های بایرن را به ثمر رساندند، ضمن اینکه آرمی در دقیقه 55 و فولنر در دقیقه 75 برای ماینتس گلزنی کردند.

هانوفر هم در ورزشگاه آ. وی .دی آره نا با نتیجه 3 بر صفر مغلوب میهمان خود نورنبرگ شد. در این دیدار وحید هاشمیان از دقیقه 56 به جای روزنتال وارد زمین مسابقه شد.

همچنین گکاس مهاجم تیم فوتبال بوخوم با 20 گل زده عنوان آقای گل این رقابت ها را بدست آورد، ماکای از بایرن مونیخ و فری از دورتمند با 16 گل در رده های بعدی جدول آقای گل قرار گرفتند. ضمن اینکه کلوزه مهاجم وردربرمن با 13 گل زده و 15 پاس گل عنوان موثرترین بازیکن فصل جاری بوندس لیگا را از آن خود کرد.

در سایر دیدار های امشب نتایج زیر بدست آمد:

اینتراخت فرانکفورت یک - هرتابرلین 2

بایرلورکوزن 2 - بورسیادورتموند یک

بورسیا مونشن گلادباخ صفر - بوخوم 2

ولفسبورگ صفر - وردربرمن 2

جدول رده بندی بوندس لیگا:

1- اشتوتگارت 70 امتیاز(قهرمان)

2- شالکه 68 امتیاز

3- وردربرمن 66 امتیاز

4- بایرن مونیخ 60 امتیاز

5- بایرلورکوزن 51 امتیاز

6- نورنبرگ 48 امتیاز

7- هامبورگ 45 امتیاز

8- بوخوم 45 امتیاز

9- بوریسیادورتمند 44 امتیاز

10- هرتابرلین 44 امتیاز

11- هانوفر 44 امتیاز

12- آرمینیا بیله فلد 42 امتیاز

13- انرژی کوتبوس 41 امتیاز

14-اینتراخت فرانکفورت 40 امتیاز

15- وولفسبورگ 37 امتیاز

16- نورنبرگ 34 امتیاز(به دسته دوم سقوط کرد)

17-آلمانیا آخن 34 امتیاز(به دسته دوم سقوط کرد)

18- بوریسیامونشن گلادباخ 26 امتیاز(به دسته دوم سقوط کرد)