۳۰ هزار اخطاربه اصناف متخلف داده شد/کاهش ترددها در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، علیار راستگو عصر دوشنبه در کمیته اطلاع رسانی ستاد مقابله با کرونا و در جمع خبرنگاران استان گفت: طرح کاهش زنجیره انتقال بیماری کرونا به طور هماهنگ در کشور در حال اجرا شدن است که یکی از ممنوعیت‌های طرح را می‌توان مربوط به ممنوعیت تردد خودرویی دانست که در این راستا در ۸۷ نقطه استان ایستگاه کنترل در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: از زمان آغاز طرح به ۲۵ هزار خودرو تذکر داده شده و تعداد کمی نیز به دلیل سرپیچی از دستور پلیس مشمول جریمه و یا توقیف شده‌اند.

راستگو از توقیف ۹۹ خودرو و ۶۵۰ فقره جریمه برای خودروهای متخلف خبر داد و گفت: ممنوعیت بعدی نیز مربوط به صنوف غیرضرور بوده که خوشبختانه در استان همراهی لازم از سوی اکثر اصناف شکل گرفته است.

معاون سیاسی استاندار آذربایجان شرقی ادامه داد: ۳۰ هزار اخطار به صنوف متخلف داده شده که ۵۸۷ صنف پلمپ شده‌اند.

وی در خصوص فعالیت دستگاه‌های اجرایی نیز گفت: در ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان نیز تنها یک سوم نیروها به شکل حضوری در محل کار خود حاضر شده و مابقی نیروها نیز به صورت غیرحضوری به ارائه خدمت می‌پردازند.

راستگو با بیان اینکه بالای هشتاد درصد مردم استان نکات لازم را رعایت می‌کنند، گفت: متأسفانه به علت عدم رعایت تعداد کمی از مردم در شب عید و چهارشنبه سوری آخر سال، آمار مبتلایان در استان بالا رفت.

معاون سیاسی استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به بسیج ملی مقابله با بیماری کرونا گفت: در سطح شهرستان‌های استان، ۹۸ درصد مردم غربالگری شده‌اند که با درصد ۶۷ درصدی غربالگری در تبریز، این میزان به طور متوسط در استان به ۷۵ درصد می‌رسد.

وی ادامه داد: این استان جزو استان‌های خیلی سبز در بحث بسیج ملی مبارزه با بیماری می‌باشد که برای ساماندهی نیروی انسانی و آموزش آنها تلاش زیادی شده است.

راستگو با قدردانی از مشارکت سازمان‌های مردم نهاد از تلاش این سازمان‌ها گفت: از رسانه‌های استان نیز در این زمینه قدردانی می‌شود که آرزو داریم این بیماری هر چه سریع‌تر با یک همت عمومی تمام شود.

وی ادامه داد: شهرهای هوراند، چاراویماق و خداآفرین جزو شهرهایی با فراوان کم بیماران کرونایی و شهرهایی چون سراب، شبستر، مرند، میانه، مراغه، اهر و تبریز نسبت به جمعیت خود از شهرهای با فراوان زیاد محسوب می‌شوند.

معاون استاندار آذربایجان شرقی از کاهش ترددهای جاده‌ای و تردد بین شهری در استان خبر داد و گفت: مصرف بنزین تا قبل از اجرای طرح کاهش زنجیره انتقال دو میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر بود که حالا به دو میلیون و ۲۰۰ هزار لیتر رسیده است.

وی از تعطیلی تمامی بوستان‌های استان در روز دوازدهم و سیزدهم فروردین خبر داد و گفت: از مردم می‌خواهیم روز ۱۲ و ۱۳ فروردین همانند دیگر روزهای اخیر در خانه بمانند.

راستگو همچنین با اشاره به در پیش بودن جشن نیمه شعبان در روزهای آتی گفت: دوست داشتیم امسال نیز همانند سال‌های گذشته جشن نیمه شعبان را با شکوه تمام برگزار کنیم اما امسال با توجه به شرایط پیش آمده، از مردم می‌خواهیم از ایجاد ایستگاه‌های صلواتی یا پخش شیرینی و دیگر مواد خوراکی پرهیز کنند.