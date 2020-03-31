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۱۲ فروردین ۱۳۹۹، ۱۳:۲۶

با هوش مصنوعی؛

فناوری جدید افکار فرد را به جملات تبدیل می کند

فناوری جدید افکار فرد را به جملات تبدیل می کند

محققان فناوری نوین خوانش مغز ساخته اند که با استفاده از هوش مصنوعی، فعالیت های اعصاب فرد را ردیابی و آنها را به جملاتی کامل به زبان انگلیسی تبدیل می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، فناوری جدیدی ابداع شده که می تواند ذهن افراد را بخواند و افکار آنان را با کمک هوش مصنوعی به جمله هایی کامل تبدیل کند. این فناوری به افرادی که قادر به سخن گفتن نیستند، کمک شایانی می کند.

محققان دانشگاه کالیفرنیا این فناوری را ساخته اند. آنها ادعا می کنند فناوری مذکور می تواند با کمک هوش مصنوعی فعالیت مغزی را به کلمات به زبان انگلیسی ترجمه کند.

فناوری مذکور تحولی در شیوه برقراری ارتباط برای افرادی ایجاد می کند که قادر به صحبت کردن یا تحرک نیستند.

دقت این فناوری ۹۷ درصد اعلام شده که ۲ بار بیشتر از دقت عمل دستگاه های رمزگشایی سیگنال های مغز است.

فناوری مذکور با استفاده از ردیابی فعالیت اعصاب، کلمات را می سازد.

با ترجمه فعالیت های اعصاب به کلمات قابل درک، می توان کلمات مذکور را به طور متوالی در یک تداخل رایانشی تایپ کرد. پس از این مرحله یک صوت مصنوعی قادر به خواندن کلمات است.

کد مطلب 4889510
شیوا سعیدی

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    نظرات

    • مجید DE ۱۵:۰۵ - ۱۳۹۹/۰۱/۱۲
      0 0
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      تایپ کردن = دَبیدن(دبستان،دبیرستان، دبیر)
    • IR ۲۱:۱۰ - ۱۳۹۹/۰۱/۱۲
      0 0
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      امیدواریم در آینده نزدیک به زبان فارسی هم ترجمه کند.

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