چند خبر درباره ارگ، زلزله و موزه ها

به گزارش خبرگزاري مهر از روابط عمومي خانه ي هنرمندان ايران، سيداحمد محيط طباطبايي، معاون معرفي و آموزش سازمان ميراث فرهنگي كشور، در جمع اعضاي كميته ملي موزه هاي ايران گفت: به منظور جلب مشاركت مردمي براي سازندگي ارگ ويران شده بم، بليت هاي بازديد از بزرگ ترين شهر خشتي جهان به صورت نمادين فروخته مي شود.

محيط طباطبايي كه در جمع اعضاي شاخه ايران ايكوم (كميته بين المللي موزه ها) در كاخ گلستان سخن مي گفت، از نمايش دوره اي فيلم هاي مستند ارگ بم در موزه هاي ايران همچنين برگزاري نمايشگاه عكس هاي جانگداز از حادثه بم خبرداد و افزود: اين نمايشگاهها با همكاري انجمن عكاسان مطبوعات و انجمن مستند سازان برگزار خواهد شد. وي بر لزوم همكاري هرچه بيشتر جهانيان براي بازسازي بم تاكيد كرد.

محيط طباطبايي همچنين از انتشار تمبر به مناسبت حادثه ي بم خبرداد. به گفته وي اين تمبر نمادي از فاجعه و هم نمادي از ارگ قديم بم خواهد بود.





آخرين تصويرها

در اين گزارش آمده است ؛ يك روز پيش از زلزله سه نفر از جغرافي دانان از ارگ بم عكس برداري هوايي كرده اند. "علي ادهمي ميرحسيني" عضو هيات اجرايي كميته ملي موزه هاي ايران - ايكوم - از وجود آخرين تصاوير موجود از شهر قديمي و ويران شده بم خبر داد و گفت: گروه سه نفره جغرافي دانان، متشكل از يك آمريكايي و دو اروپايي روز قبل از زلزله منطقه را عكس برداري كرده اند.

وي در ادامه از اعضاي ايكوم خواست تا آرشيو اين گروه را براي تكميل تصاوير موجود از ارگ بم و بازسازي هرچه بهتر اين مجموعه دريافت كنند، اين گروه سه نفره ايران را يك روز پيش از زلزله ترك كردند.

خشت و گل هم محكوم مي شود

معاون معرفي و آموزش سازمان ميراث فرهنگي نيزدر اين جلسه اعلام كرد كه بناهاي خشتي هم مي توانند با كمك راه كارهايي در برابر زلزله مقاوم شوند كه يكي ازاين رو ش ها استفاده از كلاف اليافي مخصوص خشت است كه با توجه به فاصله زماني آخرين زلزله در منطقه، مردم و مسوولان در به كارگيري كلاف اليافي سهل انگاري كرده اند.



تخريب باغ شازده

محيط طباطبايي از تخريب بخش هايي از باغ شازده ماهان كرمان خبر داد و گفت: متاسفانه به همراه فاجعه بم بخش هايي از باغ شازده ماهان كرمان نيز آسيب ديده اما خوشبختانه براي بقعه شاه نعمت الله ولي كه آن هم در ماهان قرار دارد مشكلي روي نداده است.