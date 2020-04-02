یک منطقه جدید در چین در قرنطینه قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ساوث چاینا مورنینگ پست، منطقه «جیا» واقع در استان «خه نن» در مرکز چین، به دنبال گزارش‌هایی مبنی بر ابتلای چند نفر به ویروس کرونا، قرنطینه شد.

این نخستین بار پس از مهار شیوع کرونا در استان هوبی کانون اصلی بیماری است که چنین قرنطینه‌ای برای یک منطقه در نظر گرفته می‌شود.

ویروس کرونا موسوم به «کوید ۱۹» اواسط ماه دسامبر (۲۴ اذر) در شهر ووهان واقع در مرکز چین گزارش شد ابتدا از این بیماری به عنوان ذات الریه نام برده می‌شد اما کمیسیون ملی بهداشت چین در ۳۰ دسامبر سال ۲۰۱۹ (۹ دی ماه ۹۸) به صورت رسمی شیوع این ویروس را در چین اعلام کرد.