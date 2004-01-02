امروز در تاريخ

عمليات محمد رسول الله(ص) :



در چنين روزي در سال 1360هجري شمسي عمليات محمد رسول الله( ص) آغازشد. اين عمليات با هدف آزاد سازي ارتفاعات مرزي در منطقه نو سود و هاني گرمله ، تصرف دو شهرك بياره و طويله عراق ، بستن راههاي تردد ضد انقلاب و تامين منطقه عمومي اورا مانات با تلاش سپاه پاسداران انقلاب اسلامي پاوه و مريوان و لشكر 28 سنندج به اجرا در آمد . در اين عمليات ، منطقه طويله عراق تصرف شد اما به دليل مشكلاتي رزمندگان اسلام قبل از عمليات به مواضع خود بازگشتند . اين عمليات با رمز لا اله الالله ، محمد رسول الله انجام شد . در عمليات ياد شده چهار دستگاه تانك و پانزده عراده توپ عراق نابود شد و همچنين 2500 نفر از افراد رژيم بعثي كشته و زخمي شدند .



تولد ناصر خسرو :

در چنين روزي در سال 394هجري قمري حكيم ابومعين ناصرخسرو قبادياني ملقب به حجت شاعرمتفكرو اديب پرآوازه ايراني درقباديان بلخ متولد شد. سفرنامه ، زاد المسافرين ، وجه الدين ، خوان اخوان ، دليل المتحيرين ، روشنايي نامه ، گشايش و رهايش

و جامع الحكمتين از جمله آثار معروف اين حكيم دانشمند است . وي بالغ بر هفت سال از عمر خويش را در شهر هاي مصر و همچنين مكه ، مدينه ، دمشق ، بصره و ديگر بلاد به سر برد . حكيم ابومعين ناصر بن خسرو قبادياني ‌ تا حدود چهل سالگي در بلخ و در دستگاه دولت غزنويان و سپس سلجوقيان به سر برد ولي اندك اندك آن محيط را براي انديشه خود تنگ يافت و در پي درك حقايق به اين سوي و آن سوي سفر كرد تا اين كه در چهل سالگي به دليل خوابي كه ديده بود عازم كعبه شد و پس از يك سفر هفت ساله كه چهار بار سفر حج و سه سال اقامت در مصر مركز خلافت فاطمي را در خود داشت به مذهب اسماعيليه گرويد و به عنوان حجت جزيره خراسان راهي موطن خود شد. ناصرخسرو در باقي عمر خويش اگر چه به دليل سعايت حاسدان از هر نوع آسايشي محروم شد اما شعرش پشتوانه‏اي يافت كه در ادبيات فارسي بي‏نظيراست. متعصبان آن روزگار حضور ناصرخسرو در بلخ را برنتافتند و او را با تهمتهاي بد دين، قرمطي، ملحد و رافضي از آن سرزمين به نيشابور و مازندران و سپس يمگان بدخشان آواره كردند. او سرانجام در سال 481 ه ق قمري دار فاني را وداع گفت . ناصرخسرو انساني است كه هنرو زبان خويش را براي انديشه و عقيده اي محكم به كار برد و از آن حربه اي ساخت براي نبرد با پليدي و پليدان و جباران . شعر ناصرخسرو بيش از آثارمنثور وي علاقمند دارد و عمده شهرت را نيزمديون قصايد فخيم و وزين و پر محتواي خويش است . ناصر خسروآدمي را به خويش فرارونده از تنگناي دنيا مي خواند. اين فراروي مستلزم برخوداري شايسته از آگاهي و علم و جهاد بي امان با عوامل بازدارنده است.

نكوهش مكن چرخ نيلوفري را برون كن ز سر باد خيره ‌سري را

بري دان از افعال چرخ برين را نشايد ز دانا نكوهش بري را

همي تا كند پيشه، عادت همي كن جهان مر جفا را، تو مر صابري را

هم امروز از پشت بارت بيفگن ميفگن به فردا مر اين داوري را

چو تو خود كني اختر خويش را بد مدار از فلك چشم نيك اختري را

به چهره شدن چون پري كي تواني؟ به افعال ماننده شو مر پري را

بديدي به نوروز گشته به صحرا به عيوق ماننده لاله‌ي طري را

اگر لاله پر نور شد چون ستاره چرا زو نپذرفت صورت گري را؟

تو با هوش و راي از نكو محضران چون همي برنگيري نكو محضري را؟

نگه كن كه ماند همي نرگس نو ز بس سيم و زر تاج اسكندري را

درخت ترنج از بر و برگ رنگين حكايت كند كله‌ي قيصري را

سپيدار مانده‌است بي‌هيچ چيزي ازيرا كه بگزيد او كم بري را

اگر تو از آموختن‌سر بتابي نجويد سر تو همي سروري را

بسوزند چوب درختان بي‌بر سزا خود همين است مر بي‌بري را

درخت تو گر بار دانش بگيرد به زير آوري چرخ نيلوفري را



موافقت با ساخت سد :



در چنين روزي در سال 1337 ه ش براي كمك به تامين آب مصرفي تهران با ساختن سد لار و لتيان موافقت شد.



نخستين همايش طنز در تهران :



در چنين روزي در سال 1374 ه ش نخستين همايش طنز با هدف تبيين شيوه هاي نظري در بيان مفاهيم مختلف به لسان طنز در تهران برگزار شد . در اين همايش صاحبان نظر، آرا و انديشه هاي خود را در مقوله طنزتشريح كردند.



تشكيل سازمان جهاني جهانگردي :

در چنين روزي در سال 1959 ميلادي سازمان جهاني جهانگردي تشكيل شد . اين سازمان پيش ازاين با نام اتحاديه بين المللي سازمانهاي رسمي تبليغ جهانگردي مشغول به كار بود .



تولد پاتريس لومومبا :





درچنين روزي در سال1925ميلادي پاتريس لوممبا، باني استقلال كنگو درآفريقا متولد شد. لومومبا در رشته حقوق تحصيل كرده بود و بعد ها وارد نهضت آزاديبخش آفريقاشد . وي كه يكي از رهبران تحصيل كرده استقلال كنگو و مردي اديب و سخنور بود، در سي‌ام ژوئن 1960 ، هنگامي كه بلژيك استقلال كنگو را به رسميت شناخت، به نخست‌وزيري آن كشور انتخاب شد و براي ملي كردن معادن و بانكها و كارخانه ها وكوتاه كردن دست سرمايه داران بلژيك از اقتصاد كنگو، بسيار كوشيد. ولي بلژيكي‌ها از اين اقدامات سخت بر آشفتند و بر ضد وي دست بكار دسيسه‌انگيزي و فتنه‌گري شدند، تا اين كه در پنجم سپتامبر 1960 ميلادي كازابو رئيس جمهوري كنگو با پشتيباني استعمارگران غرب، اورا از مقام نخست وزيري بركنار كرد. دردي ماه 1339 ژانويه‌ي 1961 ، «پاتريس لومومبا» رهبراستقلال كنگوي بلژيك « زئير» و يكي از چهره‌هاي درخشان آزادي قاره‌ي سياه، در نتيجه‌ي زمينه‌چيني سياست استعماري، بدست « موسي چومبه» و يارانش كه از دست نشاندگان سياست خارجي و خواستار جدائي ايالت «كاتانگا» از «كنگو» بودند، به وضع فجيعي كشته و جسدش در اسيد سوزانده شد و اين فاجعه جهانيان را در اندوهي ژرف فرو برد. سرزمين من كنگو ازآثارتأليفي پاتريس لومومباست.



خواست كنگره از روزولت :

در چنين روزي در سال 1943 ميلادي كنگره آمريكا از روزولت خواست راه را براي مهاجرت يهوديان به فلسطين هموار سازد .



انفجار خود رو ي روساي شهرداري ها در سرزمين هاي اشغالي :



در چنين روزي در سال 1978 ميلادي صهيونيستها خودروهاي سه تن از شهرداران فلسطيني به نام هاي بسام الشكعه ، كريم خلف و محمد الطويل را منفجر كردند .



در گذشت لويي دوازدهم :

لويي دوازدهم معروف به پدر ملت در چنين روزي درسال 1515 درگذشت . وي در بيست و هفتم ژوئن سال 1462 به دنيا آمد.و مدت 27 سال بر فرانسه حكومت كرد . لويي دوازدهم به علت بدگويي از شاه وقت فرانسه و ظالم خواندن او سه سال از عمر خود را در زندان گذراند . مردم فرانسه هنوز نيز وي را شاه دادگري مي خوانند .



درگذشت شاعر بزرگ روم :

در چنين روزي در سال هفده ميلادي پوبليوس اويديوس ناسو شاعر رومي در گذشت. ازاو قطعات ادبي چندي به جاي مانده است .



تولد آيزاك آسيموف :



در چنين روزي در سال 1920 ميلادي آيزاك آسيموف نويسنده و دانشمند روس به دنيا آمد ." روبوت يك" و "موسسه سه گانه" عناوين مهمترين آثار اويند . بسياري از كتاب هاي آسيموف، نويسنده تخيلي نويس آمريكايي روسي الاصل به بيشتر زبان هاي زنده دنيا ترجمه شده است . موضوع داستان هاي او در رابطه با كهكشان ها و سيارات منظومه شمسي است. او نبوغ و توانايي خاصي براي بيان پيچيده ترين مسايل علمي، در ساده ترين شكل ممكن داشت . الهه انتقام، باشگاه معما، خارهاي فولادي،

، اقمار مشتري، اقيانوس هاي ونوس، ، حلقه هاي زحل، راز كيهان ، قلوه سنگي در آسمان، خورشيد عريان، بشقاب پرنده،

ال لوبو سفر مرگ، خدايان هم، غارهاي پولادي، سفر شگفت انگيز، سفر معجزه آسا، شبانگاه، سياره محكوم به نابودي، جريان هاي فضا، گورهاي فولادي، كودك زمان، آخرين بنياد كهكشاني، مأموريت فراموش شده، آزمايش مرگ، نپتون، عطارد، ستاره هاي دنباله دار و شهاب ها، ماه زمين، سيزده برنامه اخترشناسي، اخترشناس باستان، مريخ و كوازارها، تب اخترها و سياهچاله ها از ديگر آثار اين نويسنده روس است .



نيرد دورن كوپ :

در چنين روزي در سال 1896 ميلادي مهاجران هلندي آفريقاي جنوبي در نبرد دورن كوپ انگليسي ها را شكست دادند. آلمان ها در اين نبرد مهاجران هلندي آفريقاي جنوبي را ياري مي كردند .



چپ ها در اكثريت :

در چنين روزي در سال 1956 ميلادي گروههاي چپ در فرانسه اعم از كمونيستها و سوسياليستها اكثريت را در پارلمان اين كشور از آن خود كردند . پس از آن گي موله سوسياليست نيز نخست وزير فرانسه شد .



تولد هنري كينگسلي :

در چنين روزي در سال 1830 ميلادي هنري كينگسلي نويسنده انگليسي اتريشي ديده به جهان گشود .



در گذشت جان سي لاواتر :

در چنين روزي در سال 1801 ميلاي جان لاواتر فيلسوف سوييسي در سن پنجاه و نه سالگي در گذشت .



آخرين دژ اعراب در اسپانيا :

در چنين روزي در سال 1492 ميلادي آخرين دژ حاكم عرب در آندلس ( اسپانيا ) به وسيله نيروهاي اسپانيايي محاصره شد و پس از آن شاه فردينان دوم و ملكه ايزابلاي اول براين كشور حكومت كردند .



اختراع جديد اديسون :

در چنين روزي در سال 1879 ميلادي توماس اديسون ساخت نخستين ژنراتور خود را آغاز كرد .



مانيل در محاصره :

در چنين روزي در سال 1942 ميلادي و در طول جنگ جهاني دوم ، مانيل پايتخت فيلپين به محاصره نيروهاي ژاپني در آمد .



تصرف پورت آرتور :

در چنين روزي در سال 1905 ميلادي ژاپني ها پس از شكست نيروهاي روسيه ، منطقه پورت آرتور در سيبري را به تصرف خود در آوردند .



ترور رييس جمهور پاناما :

در چنين روزي در سال 1955 ميلادي خوزه آنتونيو رمون رييس جمهور پاناما ترور شد .



جيره بندي در كوبا :

در چينين روزي در سال 1968 ميلادي فيدل كاسترو، نفت و شكر را در اين كشور جيره بندي اعلام كرد .



در گيري در كلمبيا :

در چنين روزي در سال 1999ميلادي اعلام شد كه در طول دو روز درگيري بين شورشيان و نيروهاي دولتي در كلمبيا شصت و شش نفر كشته شده شدند .



اشغال كلكته :

در چنين روزي در سال 1757 ميلادي نيروهاي بريتانيا كلكته هندوستان را به اشغال خود در آوردند .



نخستين عكس از ماه :

