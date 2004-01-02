مجمع ملي خيرين ازدواج راه اندازي شد

به گزارش خبرگزاري مهر ، رحيم عبادي در نخستين نشست اين مجمع كه با شركت جمعي از سازمانهاي غير دولتي جوانان و شخصيتهاي غير دولتي جوانان برگزار شد گفت : هم اكنون 5 هزار موسسه و مركز غير دولتي خيريه در كشور فعال است كه 2 هزار مورد آن در زمينه ازدواج ، همسر يابي ، تامين جهيزيه ، پرداخت وام و كمك به مزدوجين فعاليت مي كنند .

وي افزود : در سال 81 حدود 300 موسسه خيريه فعال در 15 استان كشور براي اولين مجمع ملي خيرين و جشنواره و معرفي بهترين ها از سوي سازمان ملي جوانان دعوت شدند كه زير بناي تشكيل مجمع و ستاد ساماندهي ازدواج قرار گرفت .

رييس سازمان ملي جوانان مهاجرت جوانان ، بيكاري ، تحولات جمعيتي و ميل به تحصيل را از عوامل تاخير ازدواج خواند و گفت : اين امر در حفظ سلامت جسمي و روحي جوانان نگراني هاي جدي بوجود مي آورد و دولت به تنهايي قادر به رفع اين معضل نيست و حل اين مشكل همياري تمام نهادهاي دولتي و غير دولتي را طلب مي كند .

مشاور رييس جمهور خاطر نشان كرد : بر اساس مصوبه كميسيون اجتماعي دولت مقرر گرديد سازمان ملي جوانان ظرف مدت يك ماه طرح جامع ساماندهي ازدواج را با همكاري سازمان مديريت تنظم و به دولت ارائه نمايد .

همچنين رييس نهاد نمايندگي ولي فقيه در دانشگاهها در اين نشست گفت : هويت و ازدواج مهمترين مسئله جوانان امروز است و ازدواج مسئله عامي است ونبايد به سطوح تحصيلي آنان گره بخورد .

حجت السلام والمسلمين محسن قمي با بيان اينكه مهمترين عامل افزايش سن ازدواج ، ميل به ادامه تحصيل است گفت : در اين راستا بايد به ازدواج دانشجويان اهميت ويژه اي داده شود تا تحصيل مانع ازدواج جوانان بويژه دختران نباشد .

وي ابراز اميدرواري كرد كه مجمع ملي خيرين ازدواج با حفظ تكريم جوانان به تسهيل ازدواج و فرهنگ سازي در خصوص ازدواج آسان كمك كند .