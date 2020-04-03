انجام ۸ هزار مورد بازرسی/نظارت های دامپزشکی کردستان تشدید می شود

مجتبی ورمقانی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به فعالیت ها و اقدامات اداره کل دامپزشکی استان کردستان در راستای مقابله با گسترش ویروس کرونا، اظهار کرد: اداره کل دامپزشکی استان کردستان در کنار سایر ادارات و سازمان‌های دولتی تمامی ظرفیت های خود را در راستای مقابله با گسترش ویروس کرونا در این استان به کارگیری کرده است.

وی ادامه داد: در اولین گام اداره کل دامپزشکی استان کردستان ضمن حضور در کلیه مراکز تولید فرآورده های مختلف دامی و گوشتی، تولیدکنندگان را موظف کرد که تمامی مسائل و موارد بهداشتی را به صورت ویژه در اولویت فعالیت‌های کاری خود قرار دهند.

مدیرکل دامپزشکی استان کردستان افزود: در همین راستا و به صورت مستمر تیم های نظارتی بر روند فعالیت های مختلف واحدهای تولیدی در سطح استان کردستان نظارت داشته و به صورت روزانه بازدید های مختلفی نیز صورت گرفته است.

ورمقانی ضمن اشاره به اینکه اولویت بعدی اداره کل دامپزشکی استان کردستان نظارت بر مراکز عرضه فرآورده های دامی در سطح استان بوده است، افزود: در همین راستا نیز با تشکیل اکیپ های ویژه و به صورت مستمر بازدید هایی از سطح بازار در استان کردستان صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه از زمان شناسایی اولین مورد ویروس کرونا در استان کردستان نظارت‌ها در این استان تشدید شده است، افزود: از آن زمان تا کنون بالغ بر ۸ هزار مورد بازرسی از سطح واحدهای تولیدی و واحدهای عرضه کننده فرآورده های دامی در استان کردستان انجام شده است.

مدیر کل دامپزشکی استان کردستان گفت: در راستای انجام این هشت هزار مورد بازرسی از واحدهای عرضه کننده فراورده‌های دامی بالغ بر ۶ هزار کیلوگرم گوشت مرغ و گوشت قرمز فاسد و غیر قابل استفاده کشف و ضبط شده است.

وی یادآور شد: در همین راستا ضمن تاکید بر لزوم رعایت کلیه موارد بهداشتی از سوی واحدهای عرضه کننده فراورده‌های دامی در سطح استان کردستان تا این لحظه چندین واحد به دلیل عدم رعایت این موارد پلمپ و تعطیل شده‌اند.

ورمقانی ضمن درخواست از اقشار مختلف مردم در راستای همکاری با اقدامات و برنامه های اداره کل دامپزشکی استان کردستان، اظهار کرد: انتظار داریم که اقشار مختلف مردم در راستای حفظ سلامتی خود و دیگر افراد جامعه به بهترین شکل ممکن همکاری و مشارکت خود را با فعالیت ها و اقدامات اداره کل دامپزشکی استان کردستان ادامه دهند.

وی افزود: یکی دیگر از فعالیت‌های اداره کل دامپزشکی جلوگیری از قطعه کردن مرغ و ماهی در مراکز عرضه است که متاسفانه همچنان مردم این مهم را رعایت نکرده و ما مجبور هستیم که بعضی از مراکز عرضه را تعطیل کنیم.

مدیرکل دامپزشکی استان کردستان ضمن درخواست از اقشار مختلف مردم برای رعایت موارد بهداشتی، گفت: این اداره کل در راستای حفظ سلامت عمومی جامعه و مقابله با عرضه مواد فاسد شده هیچگونه مواردی را از نظر دور ندانسته و به شدت با متخلفان در چارچوب قوانین و مقررات برخورد می کند چرا که ما معتقدیم حفظ سلامت جامعه نیازمند رعایت تمامی موارد قانونی در کشور است.