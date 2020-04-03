موج جدید بارشی در راه کردستان/دمای هوا افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، بارش باران همراه با رعد و برق که از اول فروردین ماه در استان کردستان آغاز شده است همچنان ادامه دارد و پیش بینی می شود که موج جدید بارشی از فردا شنبه وارد این استان شود.

طی چهار روز گذشته بارش باران در مناطق مختلف استان کردستان به ویژه در نیمه غربی این استان بارش های مناسبی را به دنبال داشته است.

مدیرکل هواشناسی استان کردستان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با عبور موج بارشی از آسمان استان کردستان پیش بینی می کنیم که روز شنبه نیمه جنوبی این استان با بارش باران و همچنین رعد و برق همراه شود.

رحیم صدیقی افزود: با عبور این سامانه بارشی روز یکشنبه وضعیت جوی در استان کردستان به شرایط پایداری خواهد رسید.

وی ضمن اشاره به عبور سامانه بارشی دیگری از صبح روز دوشنبه در استان کردستان، گفت: با ورود این سامانه بارشی بارش‌های مناسب و خوبی را در سراسر استان خواهیم داشت.

مدیرکل هواشناسی استان کردستان بیان کرد: با توجه به بررسی های صورت گرفته اطلاعات بیشتری در خصوص این سامانه بارشی روز دوشنبه طی روزهای آینده در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.

وی ضمن اشاره به روند افزایش دمای هوا در استان کردستان، افزود: پیش‌بینی ما این است که طی روزهای آینده دمای هوا در استان کردستان روند افزایشی داشته باشد.