نیمی از مردم جهان در قرنطینه هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری فرانسه گزارش داده که هم اکنون نیمی از جمعیت جهان در قرنطینه هستند.

طی ۲۴ ساعت گذشته بیش از دو هزار نفر در جهان بر اثر ابتلاء به ویروس کرونا جان باخته و حدود ۳۰ هزار نفر نیز به شمار مبتلایان افزوده شده است.

تاکنون بیش از ۲۱۶ هزار نفر در آمریکا به این ویروس مبتلا شده‌اند که بالاترین رقم در جهان است. شمار قربانیان این کشور نیز به پنج هزار و ۱۴۰ نفر اوج گرفته است.

هم اکنون دو سوم جمعیت آمریکا در قرنطینه هستند و انتظار می‌رود که نرخ بیکاری کشور به ۱۰ تا ۲۰ درصد برسد.

شمار قربانیان در ایتالیا و اسپانیا نیز به ترتیب به بالای ۱۳ هزار نفر و ۱۰ هزار نفر اوج گرفته است.

گزارش‌ها حاکی است که تعداد مبتلایان قطعی به ویروس کرونا در جهان به یک میلیون نفر رسیده و شمار قربانیان نیز از ۴۹ هزار نفر فراتر رفته است.

نیمی از مبتلایان و ۷۰ درصد جان باخته‌های ناشی از ابتلاء به کرونا از اروپا هستند، در حالی که این ویروس در آمریکا نیز به شدت در حال شیوع است.