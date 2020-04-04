رفع تصرف بیش از ۲۰۰۰ هکتار از اراضی ملی در ایلام

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دادگستری ایلام، علی دهقانی با تاکید بر ضرورت توجه به رفع تصرف‌ها، اظهار کرد: دادگستری استان در این زمینه تلاش‌هایی را انجام داد از جمله آنکه توانستیم در ۹ ماهه ابتدایی سال ۹۸، ۲ هزار و هفت هکتار از اراضی را رفع تصرف کرده و به بیت‌المال اعاده شود.

وی تاکید کرد: پنج پرونده نیز در حوزه اراضی و رسیدن حق به صاحبش در دستور کار بود که تعیین تکلیف شدند.

رئیس کل دادگستری استان ایلام تصریح کرد: بدون شک در سال جدید نیز با اهتمام بیشتری پرونده‌های قضائی را در دستور کار قرار خواهیم داد تا هیچ حقی تضییع نشود و با سوءاستفاده کنندگان نیز برخورد قاطع خواهیم کرد.