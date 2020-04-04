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۱۶ فروردین ۱۳۹۹، ۸:۵۹

رئیس کل دادگستری استان ایلام خبر داد:

رفع تصرف بیش از ۲۰۰۰ هکتار از اراضی ملی در ایلام

رفع تصرف بیش از ۲۰۰۰ هکتار از اراضی ملی در ایلام

ایلام-رئیس کل دادگستری استان ایلام از رفع تصرف بیش از ۲ هزار هکتار از اراضی ملی در استان ایلام طی سال ۹۸ خبر داد و گفت: با سوءاستفاده کنندگان نیز برخورد قاطع خواهیم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دادگستری ایلام، علی دهقانی با تاکید بر ضرورت توجه به رفع تصرف‌ها، اظهار کرد: دادگستری استان در این زمینه تلاش‌هایی را انجام داد از جمله آنکه توانستیم در ۹ ماهه ابتدایی سال ۹۸، ۲ هزار و هفت هکتار از اراضی را رفع تصرف کرده و به بیت‌المال اعاده شود.

وی تاکید کرد: پنج پرونده نیز در حوزه اراضی و رسیدن حق به صاحبش در دستور کار بود که تعیین تکلیف شدند.

رئیس کل دادگستری استان ایلام تصریح کرد: بدون شک در سال جدید نیز با اهتمام بیشتری پرونده‌های قضائی را در دستور کار قرار خواهیم داد تا هیچ حقی تضییع نشود و با سوءاستفاده کنندگان نیز برخورد قاطع خواهیم کرد.

کد مطلب 4891472

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