۱۷ بنای مسکونی غیرمجاز در ناحیه منفصل شهری نایسر تخریب شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله صالحی صبح شنبه در جمع خبرنگاران استان کردستان با تاکید بر اینکه با دلالان و افراد سودجو قاطعانه برخورد می کنیم، اظهار داشت: طبق قانون شهرداری ها موظف هستند ساختمان هایی را که بدون پروانه و به صورت غیرمجاز ساخته می شوند را شناسایی و نسبت به تشکیل پرونده آنها و ارجاع آن به کمیسیون ماده ۱۰۰ اقدام کند.

وی افزود: ساخت و ساز غیرمجاز موجب توسعه نامتوازن شهری، آشفتگی و اغتشاش سیمای بصری و بروز خطرات برای مالکان و خریداران خواهد شد.

مدیر پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری سنندج از تخریب ۱۷ بنای مسکونی غیرمجاز در ناحیه منفصل شهری نایسر در سنندج خبر داد و ادامه داد: از این تعداد هفت بنا در مرحله اسکلت و ۱۰ بنای دیگر نیز در مرحله فونداسیون بوده است.

صالحی یادآور شد: از هفت مورد بنای مسکونی، سه مورد در حریم برق و سه مورد در محدوده فضای سبز و یک مورد آن نیز در بافت مسکونی قرار داشته است.

وی همچنین بیان کرد: ۱۰ بنای دیگر در مرحله فونداسیون (صفحه ستون) بوده که شش مورد آن در معبر عمومی واقع شده بود.

مدیر پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری سنندج به شهروندان توصیه کرد: به هیچ وجه به افراد سودجو و دلال اعتماد نکنند چرا که قطعاً با ساخت و سازهای غیرمجاز برخورد خواهد شد.