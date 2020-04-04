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۱۶ فروردین ۱۳۹۹، ۱۰:۰۰

مدیر پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری سنندج:

۱۷ بنای مسکونی غیرمجاز در ناحیه منفصل شهری نایسر تخریب شد

۱۷ بنای مسکونی غیرمجاز در ناحیه منفصل شهری نایسر تخریب شد

سنندج - مدیر پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری سنندج از تخریب ۱۷ بنای مسکونی غیرمجاز در ناحیه منفصل شهری نایسر در سنندج خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله صالحی صبح شنبه در جمع خبرنگاران استان کردستان با تاکید بر اینکه با دلالان و افراد سودجو قاطعانه برخورد می کنیم، اظهار داشت: طبق قانون شهرداری ها موظف هستند ساختمان هایی را که بدون پروانه و به صورت غیرمجاز ساخته می شوند را شناسایی و نسبت به تشکیل پرونده آنها و ارجاع آن به کمیسیون ماده ۱۰۰ اقدام کند.

وی افزود: ساخت و ساز غیرمجاز موجب توسعه نامتوازن شهری، آشفتگی و اغتشاش سیمای بصری و بروز خطرات برای مالکان و خریداران خواهد شد.

مدیر پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری سنندج از تخریب ۱۷ بنای مسکونی غیرمجاز در ناحیه منفصل شهری نایسر در سنندج خبر داد و ادامه داد: از این تعداد هفت بنا در مرحله اسکلت و ۱۰ بنای دیگر نیز در مرحله فونداسیون بوده است.

صالحی یادآور شد: از هفت مورد بنای مسکونی، سه مورد در حریم برق و سه مورد در محدوده فضای سبز و یک مورد آن نیز در بافت مسکونی قرار داشته است.

وی همچنین بیان کرد: ۱۰ بنای دیگر در مرحله فونداسیون (صفحه ستون) بوده که شش مورد آن در معبر عمومی واقع شده بود.

مدیر پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری سنندج به شهروندان توصیه کرد: به هیچ وجه به افراد سودجو و دلال اعتماد نکنند چرا که قطعاً با ساخت و سازهای غیرمجاز برخورد خواهد شد.

کد مطلب 4891524

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