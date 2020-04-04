رصد دائمی ایستگاه های مترو/ ازدحامی نداشتیم

فرنوش نوبخت مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه از صبح امروز تمامی ایستگاه ها و خطوط مترو به صورت دقیق رصد می شود، گفت: در حال حاضر تمام خطوط ما خلوت هستند و تنها ایستگاه های تقاطعی اندکی شلوغ می شوند.

وی افزود: از صبح امروز همکاران ما در مترو تمامی ایستگاه ها را رصد کرده و تاکنون گزارشی مبنی بر شلوغی داده نشده و تمامی بخش ها تحت نظارت قرار دارند.

نوبخت تصریح کرد: برای رعایت فاصله اجتماعی نیروهای مترو به مسافران آموزش داده و درخواست می کنند این فاصله را رعایت کنند. همچنین از مسافران درخواست می شود ماسک بزنند.

مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی تهران با اشاره به اینکه در حال حاضر سرفاصله قطارها براساس میزان مسافران تنظیم شده است، خاطرنشان کرد: در صورتی که نظارت ها مشخص کند ایستگاهی دچار ازدحام است، جداول فعلی تغییر خواهد کرد اما در حال حاضر در پیک مسافر نیز قطارها خلوت در حال تردد هستند.

وی یادآور شد: در ایام نوروز سرفاصله ها به دلیل کاهش شدید مسافر تغییر کرده بود زیرا پرسنل مترو نیز همانند باقی جامعه از میزان حضور خود کاسته بودند. اما در حال حاضر سرفاصله ها براساس مسافران تنظیم شده است.

نوبخت در خصوص میزان پرسنل مترو که مبتلا به بیماری کرونا شده اند، گفت: تاکنون ۳۰ نفر از پرسنل ما به بیماری کرونا مبتلا شده که خوشبختانه تحت مداوا هستند و امیدواریم هرچه زودتر سلامت خود را به دست آورند.