اعلام جزئیاتی از شرایط انجام امورات و احکام شرعی در بهشت زهرا (س)

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سازمان بهشت زهرا (س) شهرداری تهران طی اطلاعیه ای برای تنویر افکار عموم، جزئیاتی از شرایط انجام امورات و احکام شرعی متوفیان مبتلا به کرونا را اعلام کرد. در این اطلاعیه آمده است:

پس از مشاهده اولین متوفیان مبتلا به بیماری کرونا، سازمان بهشت زهرا (س) شهرداری تهران با استعلام از مراجع ذیربط سریعاً نسبت به تجهیز امکانات و منابع انسانی لازم برای خدمت رسانی به شهروندان تهرانی اقدام کرد. بلافاصله با ارتباطات و مشاوره با دفتر مقام معظم رهبری و مراجع تقلید پس از تعیین ترتیبات شرعی لازم و رعایت کلیه موارد بهداشتی ضروری با اتکا به خداوند و خودگذشتگی و تلاش فراوان پرسنل خدوم این سازمان، نسبت به انجام این واجب کفایی اقدام کرد؛ به گونه‌ای که شاهد بودیم بحمدالله هیچ گونه خللی در رسیدگی به اموات مسلمین رخ نداده است و بارها جمع کثیری از مسئولین بلند پایه لشگری و کشوری از زحمات و تلاش‌های رخ داده تشکر کرده اند.

این در حالی است که بسیاری از کشورهای پیشرفته و طراز اول جهان در حالیکه هیچیک از ملاحظات ایران اسلامی را هم ندارند در مدیریت اجساد دچار ناتوانی و بحران شدید شده اند.

گفتنی است آنچه امروز برای کلیه مراحل تدفین متوفیان انجام می‌شود منطبق با فتاوای مقام معظم رهبری و مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا و نظرات کارشناسی متخصصان بهداشتی و درمانی کشور به عنوان بالاترین مراجع تصمیم گیری در این خصوص بوده و خواهد بود.

لذا پس از این نیز شهرداری تهران یقیناً با تکریم و تعظیم کامل خانواده‌های داغدار و شئونات آنان همراه با اجرای کامل ضوابط بهداشتی و رعایت کلیه امورات شرعی کمافی‌السابق با قوت تا پایان بحران به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

امید است مردم عزیز پرسنل تلاشگر و گمنام سازمان بهشت زهرا را از دعای خیر خود فراموش نکنند.