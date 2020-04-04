به گزارش خبرگزاری مهر، کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در اطلاعیه ای اعلام کرد ﭘﯿﺮو ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻫﯿﺎت رﺋﯿﺴﻪ داﻧﺸﮕﺎه و در راﺳﺘﺎی ﺻﺮﻓﻪ‌ﺟﻮﯾﯽ در ﻫﺰﯾﻨﻪ‌ﻫﺎ و ﻣﺼﺮف ﮐﺎﻏﺬ، از ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه ۱۳۹۹ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻧﺴﺨﻪ ﭼﺎﭘﯽ ﭘﺎﯾﺎن‌ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ از ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺴﻮﯾﻪ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن ﺣﺬف شده و ﺻﺮﻓﺎ ﻧﺴﺨﻪ دﯾﺠﯿﺘﺎل ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺪرج در وب ﺳﺎﯾﺖ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽشود.

براساس آن چه در این اطلاعیه آمده، قرار است در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ ﮔﺰﯾﻨﻪای در ﭘﻮرﺗﺎل اﺳﺎﺗﯿﺪ، ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان راﻫﻨﻤﺎی ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ‌ﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر اﯾﺠﺎد شود ﺗﺎ نسخه الکترونیکی تحویل داده شده به کتابخانه مرکزی ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺎﺗﯿﺪ راﻫﻨﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﺧﺮﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی امیرکبیر اعلام کرد مورد فوق پس از ایجاد اطلاع رسانی خواهد شد و تا زمان ایجاد آن، فرآیند تسویه‌حساب با رویه فعلی انجام می‌شود.