زینب نصیری در گفتوگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این پرسش که برخی شهروندان گلایه داشتند پس از پر کردن اطلاعات سامانه وزارت بهداشت در خصوص غربالگری ویروس کرونا، به آنها پیامکی ارسال شده که به نزدیکترین خانه سلامت محل سکونت خود مراجعه کنند اما این خانهها فعالیت نمیکردند، گفت: فعالیت خانههای سلامت متوقف نشده اما در پیامکهای ارسالی وزارت بهداشت به پایگاه بهداشت محله اشاره شده نه خانههای سلامت. در هر منطقهای، مرکز جامع سلامت وزارت بهداشت وجود دارد که از شهروندان درخواست شده جهت راهنمایی به این مراکز مراجعه کنند.
وی ادامه داد: خانههای سلامت شهرداری نیز از قبل از سال جدید فعالیتهایی در خصوص آموزش در جهت پیشگیری از ویروس کرونا برای شهروندان، سالمندان، افراد دارای معلولیت و دیابت که از قبل شناسایی شده بودند، انجام داده و با آموزشهای مجازی سعی شد اقدامات پیشگیرانه ای انجام شود. همچنین نیازهای این افراد احصاء و بدون آنکه از خانه بیرون بیایند، آموزشهای لازم را به آنها منتقل کنند.
نصیری تأکید کرد: قبل از سال به ۴۲۰۰ نانوای سنتیپز آموزشهای لازم در خصوص پیشگیری از ویروس کرونا داده شد و پوسترهایی نیز مربوط به این موضوع در نانواییهای آنها نصب شد. تلاش شد تمام نکات لازم آموزش داده شود.
مدیرکل سلامت شهرداری تهران از مشاوره و روانشناسیهای غیرحضوری و تلفنی توسط مشاوران خانههای سلامت به شهروندان خبر داد و افزود: در این مدت که فعالیت کارگاههای خانههای سلامت متوقف بود، مشاوران به صورت تلفنی به شهروندان راهنماییهای لازم را میکردند.
وی با اشاره به تفاهمنامهای که طی دو سه روز گذشته با وزارت بهداشت انجام شده است، تصریح کرد: بر اساس این تفاهمنامه، ظرفیت خانههای سلامت محلات نیز به ظرفیت طرح غربالگری افزوده شد و در برخی مناطق، از فضاهایی برای مرکز تماس و افزوده شدن به ظرفیتهای سامانه ۴۰۳۰ پیشبینی شده است.
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