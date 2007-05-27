رئیس شورای اصناف کشور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت با بیان مطلب فوق گفت: اتحادیه های صنفی فعال در امر صادرات، عضو اتحادیه صادراتی خواهند شد و این اتحادیه از سوی صادرکنندگان عضو و به نمایندگی از طرف آنها شروع به بازاریابی و صادرات کالاهای ایران در بازارهای بین المللی خواهد کرد.

محمد آزاد با تاکید بر این که اتحادیه صادراتی تحت نظر اصناف فعالیت خواهند کرد، تصریح کرد: درحال حاضر مثلا یک واحد صنفی فعال در فرش ممکن است با مشکلاتی در بازاریابی تولیدات و محصولات خود مواجه باشد که با تشکیل این اتحادیه وعضویت آنها در اتحادیه صادراتی این مشکل از بین می رود.

به گفته وی تمام اعضای اتحادیه صادراتی بر اساس دستور اتحادیه، کالاهای خود را آماده و بسته بندی شده برای بازاریابی و صدور تحویل می دهند.

رئیس شورای اصناف کشور با تاکید بر این که اتحادیه ضمن بازاریابی برای کالاهای صادراتی اصناف و اعضای اتحادیه، صدور کالاهای آنها را نیز بر عهده می گیرد، اظهار داشت: تشکیل این اتحادیه در نهایت منجر به رونق کسب و کار اصناف و صادرات کالاهای غیر نفتی کشور خواهد شد.