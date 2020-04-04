انجام مکاتبات مردم استان سمنان از طریق دفاتر پیشخوان دولت

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل صفا خواه صبح شنبه در حاشیه بازدید از دفاتر پیشخوان دولت در سمنان بابیان اینکه قطع زنجیره انتقال کرونا یکی از مهمترین دغدغههای دولت در روزهای اخیر است، اظهار داشت: ازاینپس نامههای اداری مردم استان از دفاتر پیشخوان دولت به استانداری و فرمانداریها انجام میشود.
وی کاهش مراجعات مردمی به دبیرخانه فرمانداریها و استانداری را هدف اصلی این طرح دانست و گفت: مردم استان سمنان میتوانند مکاتبات مربوط به استانداری را از طریق فاکس به شماره ۳۳۴۴۳۵۷۰ ارسال کنند.
مدیرکل امور اداری و مالی استانداری سمنان با تأکید بر اینکه مردم از مراجعه حضوری به استانداری و فرمانداریها خودداری کنند، خاطرنشان کرد: تمهیدات لازم برای ارائه خدمات غیرحضوری و رسیدگی به مشکلات مردم در فرمانداریها اندیشیده شده است.
صفا خواه بابیان اینکه ماندن در خانه بهترین روش پیشگیری از ابتلاء به ویروس کرونا است، تصریح کرد: مردم با توجه به نکات بهداشتی و توصیههای ستاد مقابله با کرونا در ریشهکنی هرچه زودتر این ویروس منحوس یاریرسان باشند.
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