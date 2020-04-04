به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی؛ کمالالدین میرجعفریان در جلسه هماهنگی رزمایش شهدای سلامت اظهار کرد: این رزمایش در ادامه رزمایش کشوری برای ضدعفونی کردن و اماکن پرخطر در شهرهای استان برگزار میشود.
وی خاطرنشان کرد: این رزمایش، روزهای سه شنبه و چهارشنبه نوزدهم و بیستم فروردین ماه برگزار میشود.
به گفته وی؛ این رزمایش از مرکز استان آغاز شده و در سایر شهرهای استان ادامه خواهد یافت.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی تصریح کرد: در این رزمایش، حدود ۲۰۰ تیم در مرکز استان در ۶ منطقه و محور که عمدتاً معابر فرعی و محلات کمتر برخوردار و برخی روستاهای حریم شهر خواهد بود، انجام وظیفه میکنند.
میرجعفریان، ضمن تشکر و قدردانی از تمام دستگاههای اجرایی استان به ویژه دانشگاه علوم پزشکی، شهرداریها، فرمانداریها،
بسیج، سپاه، نیروی انتظامی، هلال احمر، راهداری و حمل و نقل جادهای و… در عمل به تعهدات خود در موضوع مدیریت ویروس کرونا از مدیران دستگاههای اجرایی تقاضا کرد؛ از تمامی ظرفیتهای خود برای مقابله با این بیماری منحوس و برگزاری رزمایش استفاده نمایند.
وی متذکر شد: در اجرای این رزمایش، تمامی دستورالعملها و شیوه نامههای مربوط به ضدعفونی و گندزدایی اماکن و تأسیسات عمومی که توسط وزارت بهداشت و درمان ابلاغ شده، باید رعایت شود.
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