تولید روزانه ۱۲۰ لیتر مواد ضدعفونی در دانشگاه علم و صنعت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علم و صنعت، با آغاز شیوع ویروس کرونا در کشور و نیاز مبرم به مواد ضد عفونی کننده و بهداشتی، و مطابق دستور رییس دانشگاه علم و صنعت ایران مبنی بر استفاده از پتانسیل های دانشگاهی برای خدمت به کشور، دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز با حمایت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه چندین طرح را در این راستا به ریاست محترم دانشگاه ارائه کرد.

بعد از بررسی طرح های مذکور، در نهایت طرح های تولید الکل و مایع ضد عفونی کننده الکلی و همچنین تولید آب ژاول مورد موافقت رییس محترم دانشگاه قرار گرفت. با توجه به وجود برخی زیرساخت های اولیه در دانشکده نظیر برج تقطیر و خط بخار و هوای فشرده در سوله عملیات واحد از تاریخ ۲۷ اسفند ۹۸ فرایند طراحی و ساخت فرمانتورهای بی هوازی آغاز گشت و در یک فرایند فشرده در طی ده روز، اولین نمونه از اتانول تولیدی بهره برداری شد.

نمونه اولیه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و پس از بهینه سازی اولیه فرایند، از روز ۱۲ فروردین فرایند تولید آغاز شد. واحد نیمه صنعتی ایجاد شده قابلیت تولید الکل ۹۶ درجه را نیز دارد، اما برای رفع نیازهای جامعه و ضد عفونی، تولید الکل ۷۰ درصد در دستور کار قرار گرفت. الکل حاصل مبتنی بر فرمولاسیون مورد تایید سازمان بهداشت جهانی بوده و محصول اسپری ضد عفونی کننده دست حاوی مواد نرم کننده و معطر نیز تولید شده است.

نرخ تولید فعلی حدود ۱۲۰ لیتر در روز است که در دو شیفت کاری در روز به دست می آید، اما با بهبود فرایند، این ظرفیت در آینده نزدیک تا ۴۰۰ لیتر در روز افزایش خواهد یافت. آب ژاول تولیدی نیز برای رفع نیاز دانشگاه برای ضد عفونی سطوح مختلف به کار گرفته شده و یک محموله از آن برای فعالیت های جهادی به استان لرستان ارسال شد.